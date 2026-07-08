Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

"HO VOGLIA" // “Non ho voglia, sono stanco”. Donna vuole rapporto, marito si rifiuta. Lei chiama Polizia
8 Luglio 2026 - ore  11:48

CALEMBOUR

ADINOLFI SCOMMESSA // Truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ai domiciliari: indagine sulla presunta “Scommessa Collettiva”
8 Luglio 2026 - ore  11:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Non ho voglia, sono stanco”. Donna vuole rapporto, marito si rifiuta. Lei chiama Polizia

"HO VOGLIA" “Non ho voglia, sono stanco”. Donna vuole rapporto, marito si rifiuta. Lei chiama Polizia

L'uomo avrebbe spiegato di essere molto stanco per il lungo viaggio e di voler semplicemente riposare

"Non ho voglia, sono stanco". Donna vuole rapporto, marito si rifiuta. Lei chiama Polizia

"Non ho voglia, sono stanco". Donna vuole rapporto, marito si rifiuta. Lei chiama Polizia - COMBO ARCHIVIO PS ND

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Una donna di origine nigeriana ha chiamato il 112 dopo che il marito, appena rientrato da un viaggio di oltre un mese in Nigeria, ha rifiutato di avere un rapporto sessuale con lei. L’uomo avrebbe spiegato di essere molto stanco per il lungo viaggio e di voler semplicemente riposare.

La donna ha interpretato il rifiuto come il possibile segnale di una crisi di coppia o addirittura di un tradimento. La discussione è degenerata in una lite con urla, tanto da spingere sia la donna a chiamare la polizia sia i vicini ad allertare le forze dell’ordine, temendo che la situazione potesse peggiorare.

Gli agenti intervenuti non hanno riscontrato reati o situazioni di pericolo e, dopo aver riportato la calma, hanno lasciato l’abitazione.

Lo riporta il tgcom24.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO