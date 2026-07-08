"Non ho voglia, sono stanco". Donna vuole rapporto, marito si rifiuta. Lei chiama Polizia - COMBO ARCHIVIO PS ND

Una donna di origine nigeriana ha chiamato il 112 dopo che il marito, appena rientrato da un viaggio di oltre un mese in Nigeria, ha rifiutato di avere un rapporto sessuale con lei. L’uomo avrebbe spiegato di essere molto stanco per il lungo viaggio e di voler semplicemente riposare.

La donna ha interpretato il rifiuto come il possibile segnale di una crisi di coppia o addirittura di un tradimento. La discussione è degenerata in una lite con urla, tanto da spingere sia la donna a chiamare la polizia sia i vicini ad allertare le forze dell’ordine, temendo che la situazione potesse peggiorare.

Gli agenti intervenuti non hanno riscontrato reati o situazioni di pericolo e, dopo aver riportato la calma, hanno lasciato l’abitazione.

Lo riporta il tgcom24.com.