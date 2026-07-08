Omicidio dell'imprenditore Raffaele Pirro, cinque misure cautelari: svolta dopo 16 anni nelle indagini

BARI – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Raffaele Pirro, imprenditore edile di 73 anni, ucciso nella notte del 16 luglio 2010 lungo la strada statale 100, nel territorio di Capurso. Nella giornata di martedì 8 luglio 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di cinque persone.

Il provvedimento, eseguito dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari, riguarda, secondo l’impostazione accusatoria, ipotesi di reato che comprendono omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco nei confronti di uno degli indagati e, per gli altri quattro, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con riferimento a un presunto traffico di cocaina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno degli indagati sarebbe ritenuto il presunto autore materiale dell’omicidio di Pirro, avvenuto nelle primissime ore del 16 luglio 2010 mentre l’imprenditore si trovava in una piazzola di sosta al chilometro 12+100 della statale 100, in agro di Capurso.

La Procura evidenzia inoltre che, dagli accertamenti svolti, la vittima è risultata estranea a contesti di natura criminale.

Nel corso della medesima attività investigativa sarebbero emersi anche elementi indiziari nei confronti di altre quattro persone, destinatarie della misura cautelare, ritenute dagli inquirenti coinvolte in una presunta organizzazione dedita al traffico di cocaina.

La Procura precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le misure cautelari adottate si fondano sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dalla legge per l’applicazione dei provvedimenti cautelari, e hanno carattere provvisorio.

Resta pertanto pienamente operante il principio della presunzione di innocenza: gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità con sentenza irrevocabile e hanno facoltà di esercitare ogni diritto di difesa, compreso il ricorso al Tribunale del Riesame.

La Procura ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 114 del Codice di procedura penale, non è consentita la pubblicazione del testo dell’ordinanza cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari o, se prevista, dell’udienza preliminare, invitando gli organi di informazione a utilizzare un linguaggio sobrio e rispettoso della presunzione di innocenza, evitando espressioni colpevoliste e la diffusione di immagini delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà.

A cura di Michele Solatia.