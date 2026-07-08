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Home // Cronaca // Pedopornografia online, sette arresti e trenta indagati: sequestrati migliaia di contenuti

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE Pedopornografia online, sette arresti e trenta indagati: sequestrati migliaia di contenuti

Le indagini hanno permesso di individuare gruppi organizzati dediti allo scambio di materiale sessualmente esplicito riguardante minori

Pedopornografia online, sette arresti e trenta indagati: sequestrati migliaia di contenuti

Pedopornografia online, sette arresti e trenta indagati: sequestrati migliaia di contenuti - Fonte Immagine non riferita al testo: commissariatodips.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale dei minorenni online ha portato all’arresto di sette persone da parte della Polizia del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, in collaborazione con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo).

L’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale etnea, ha coinvolto complessivamente trenta persone indagate per i reati di divulgazione e detenzione di una ingente quantità di materiale pedopornografico. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.

Per portare a termine l’operazione sono stati impiegati oltre 100 operatori della Polizia Postale, impegnati nell’esecuzione di perquisizioni personali e informatiche in diverse zone d’Italia.

Le indagini hanno permesso di individuare gruppi organizzati dediti allo scambio di materiale sessualmente esplicito riguardante minori, attraverso attività svolte anche sotto copertura. Tra i contenuti individuati dagli investigatori ci sarebbero anche video che documenterebbero abusi commessi su bambini in tenera età.

L’identificazione degli utenti coinvolti nello scambio dei file ha richiesto un lungo lavoro investigativo, con analisi approfondite e acquisizione di dati anche dall’estero su disposizione della magistratura catanese.

Tra le persone arrestate, cinque risiedono nella provincia di Catania, mentre le altre due sono residenti nelle province di Frosinone e Potenza. Le perquisizioni hanno interessato numerose città italiane, tra cui Bari, Bolzano, Brescia, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia e Verona.

Gli indagati sono tutti uomini, con età compresa tra 19 e 59 anni, e appartengono a diverse categorie sociali e professionali: studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai.

Il materiale sequestrato durante le perquisizioni è ora al vaglio degli investigatori. Gli accertamenti serviranno a confermare il quadro accusatorio, individuare eventuali ulteriori responsabili e soprattutto identificare le piccole vittime degli abusi.

Lo riporta leggo.it.

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