Peschici, al via i lavori all’ex Centro Padre Pio: stanziamento da 1,59 milioni

Partono i lavori di riqualificazione dell’ex Centro Padre Pio di Peschici, struttura comunale rimasta per anni in stato di abbandono e degrado. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’avvio dell’intervento che punta a recuperare un immobile considerato strategico per il territorio e a restituirlo alla cittadinanza.

La struttura, situata tra via Trento, via Montesanto e via Borgo Nuovo, negli ultimi anni aveva rappresentato un elemento di criticità per l’area, a causa delle condizioni di degrado e dell’occupazione abusiva che aveva interessato una parte dell’edificio per circa un ventennio. Una situazione che aveva generato problemi non solo dal punto di vista del decoro urbano, ma anche sotto il profilo della sicurezza pubblica e privata.

L’intervento consentirà di riqualificare l’immobile e migliorare l’intera zona, restituendo valore a un’area che necessita da tempo di un’opera di recupero.

Il progetto sarà finanziato grazie al contributo ottenuto dalla Regione Puglia. Con la Determina Dirigenziale n. 00884 del 17 giugno 2025 del Dipartimento Welfare – Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, il Comune di Peschici è stato infatti ammesso a un finanziamento di 1.595.000 euro destinato al recupero dell’ex Centro Padre Pio.

Per l’Amministrazione comunale si tratta di un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di trasformare una struttura abbandonata in una risorsa a disposizione della comunità.

Un risultato considerato ancora più rilevante per il contenuto impegno economico richiesto all’ente locale: il Comune contribuirà infatti all’opera con un cofinanziamento pari soltanto allo 0,5% dell’importo complessivo.

Lo riporta retegargano.it.