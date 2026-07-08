Piazza Cavallotti a San Severo, Masucci: "Si vantano dell’improvvisazione"

Angelo Masucci interviene sulla vicenda del parcheggio interrato di Piazza Cavallotti, contestando la gestione dell’opera e le modalità con cui l’amministrazione avrebbe affrontato il progetto. Al centro della polemica c’è il rispetto dei tempi legati al PNRR e la possibilità di completare i lavori nel 2027.

Secondo Masucci, i lavori sarebbero stati avviati a pochi mesi dalla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fissata al 30 giugno 2026, con il rischio di non riuscire a completare l’intervento nei tempi stabiliti.

“Si sono buttati a capofitto e hanno deciso di avviare, a pochi mesi dalla scadenza del PNRR, i lavori per la realizzazione del tanto faraonico, quanto discusso, parcheggio interrato di Piazza Cavallotti”, afferma Masucci.

L’exponente politico sostiene che, dopo la scadenza del termine originario, le dichiarazioni dell’amministrazione sulla possibilità di completare l’opera nel 2027 lascerebbero intendere un possibile cambio di finanziamento.

Secondo Masucci, infatti, il progetto potrebbe essere stato stralciato dal PNRR e ricondotto ad altre misure di finanziamento, dal momento che il Piano non prevederebbe il completamento degli interventi oltre le scadenze stabilite.

“Sia chiaro: sarei felice se la città non dovesse pagare il prezzo dell’improvvisazione dell’amministrazione Colangelo”, dichiara Masucci, precisando però che, in assenza di documentazione ufficiale, non ci sarebbero ancora conferme definitive.

Per Masucci, l’eventuale salvataggio dell’opera non sarebbe il risultato di una corretta programmazione, ma di una soluzione arrivata successivamente per evitare conseguenze più gravi.

“La salvezza dell’intervento sarà dipesa esclusivamente da una imprevedibile e fortunosa toppa, non certo dal merito di chi quello strappo lo ha creato”, sostiene.

L’attacco riguarda soprattutto il metodo adottato nella gestione dell’opera: “Una cosa è programmare, rispettando tempi, regole e risorse pubbliche. Un’altra cosa è giocare con le casse comunali, mettendo a rischio finanziamenti e fiumi di danaro pubblico”.

Masucci conclude criticando l’atteggiamento dell’amministrazione e ribadendo la necessità di riconoscere gli errori commessi: “Io non me ne vanterei. Chiederei scusa alla città e ringrazierei la dea fortuna per aver evitato ai cittadini le conseguenze di una scelta scellerata”.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.