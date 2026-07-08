Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

BARI CALCIO // Bancarotta Bari Calcio, tra le contestazioni anche la cessione di Caprile al Napoli
7 Luglio 2026 - ore  10:19

CALEMBOUR

CARICO DROGA // Napoli, 113 chili di cocaina nascosti in un’autocisterna: maxi sequestro della Guardia di Finanza
7 Luglio 2026 - ore  08:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Policlinico Foggia, incontro tra Direzione Generale e associazioni di volontariato

POLICLINICO FOGGIA Policlinico Foggia, incontro tra Direzione Generale e associazioni di volontariato

Nel corso dell'incontro, caratterizzato da un clima di partecipazione attiva e confronto costruttivo, sono stati affrontati diversi temi

Policlinico Foggia, incontro tra Direzione Generale e associazioni di volontariato

Policlinico Foggia, incontro tra Direzione Generale e associazioni di volontariato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Il Direttore Generale del Policlinico Foggia, dottor Yanko Tedeschi, ha incontrato una delegazione delle associazioni di volontariato del Comitato Consultivo Misto (CCM), presieduto da Walter Mancini, presidente dell’associazione ADCUA Odv, per avviare un percorso di collaborazione finalizzato a rafforzare il rapporto tra struttura sanitaria e cittadini.

Alla riunione, svoltasi nella sede della Direzione Generale, ha partecipato anche la dirigente della SSD Affari Generali e Privacy del Policlinico, la dottoressa Laura Silvestris.

Il Comitato Consultivo Misto rappresenta un organismo di partecipazione e confronto democratico attraverso il quale le associazioni di volontariato impegnate nel settore socio-sanitario possono contribuire al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

All’incontro erano presenti il presidente del CCM Walter Antonio Mancini (Associazione ADCUA Odv), il vicepresidente Antonio Placentino (Associazione ADMO), Elisabetta Valleri e Giovanna La Salandra (Associazione ANDOS), Salvatore Ricci (Associazione ATO), Giovanni Zarra (Associazione ADICONSUM), Rosario Magaldi e Matteo Rinaldi (Associazione FASNE), Roberto Iezzi e Michele Granieri (Associazione “L’Albero della Vita”), Antonio Di Carlo (Associazione AVO) e Antonio Zanni (Associazione ABC).

Nel corso dell’incontro, caratterizzato da un clima di partecipazione attiva e confronto costruttivo, sono stati affrontati diversi temi legati alla qualità, all’efficienza e all’efficacia dei servizi sanitari garantiti dal Policlinico Foggia.

Il presidente del Comitato Consultivo Misto e i rappresentanti delle associazioni hanno rivolto al nuovo Direttore Generale gli auguri di buon lavoro per l’importante incarico assunto, presentando proposte e sottolineando la necessità di mantenere un dialogo continuo tra istituzioni sanitarie e mondo del volontariato per costruire una sanità sempre più vicina alle esigenze degli utenti.

Il dottor Yanko Tedeschi ha confermato la propria disponibilità ad accogliere suggerimenti e contributi da parte delle associazioni, evidenziando il ruolo fondamentale del Comitato Consultivo Misto come strumento di partecipazione attiva per migliorare costantemente i servizi, la qualità dell’assistenza e l’umanizzazione delle cure.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO