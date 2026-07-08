Policlinico Foggia, incontro tra Direzione Generale e associazioni di volontariato

Il Direttore Generale del Policlinico Foggia, dottor Yanko Tedeschi, ha incontrato una delegazione delle associazioni di volontariato del Comitato Consultivo Misto (CCM), presieduto da Walter Mancini, presidente dell’associazione ADCUA Odv, per avviare un percorso di collaborazione finalizzato a rafforzare il rapporto tra struttura sanitaria e cittadini.

Alla riunione, svoltasi nella sede della Direzione Generale, ha partecipato anche la dirigente della SSD Affari Generali e Privacy del Policlinico, la dottoressa Laura Silvestris.

Il Comitato Consultivo Misto rappresenta un organismo di partecipazione e confronto democratico attraverso il quale le associazioni di volontariato impegnate nel settore socio-sanitario possono contribuire al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

All’incontro erano presenti il presidente del CCM Walter Antonio Mancini (Associazione ADCUA Odv), il vicepresidente Antonio Placentino (Associazione ADMO), Elisabetta Valleri e Giovanna La Salandra (Associazione ANDOS), Salvatore Ricci (Associazione ATO), Giovanni Zarra (Associazione ADICONSUM), Rosario Magaldi e Matteo Rinaldi (Associazione FASNE), Roberto Iezzi e Michele Granieri (Associazione “L’Albero della Vita”), Antonio Di Carlo (Associazione AVO) e Antonio Zanni (Associazione ABC).

Nel corso dell’incontro, caratterizzato da un clima di partecipazione attiva e confronto costruttivo, sono stati affrontati diversi temi legati alla qualità, all’efficienza e all’efficacia dei servizi sanitari garantiti dal Policlinico Foggia.

Il presidente del Comitato Consultivo Misto e i rappresentanti delle associazioni hanno rivolto al nuovo Direttore Generale gli auguri di buon lavoro per l’importante incarico assunto, presentando proposte e sottolineando la necessità di mantenere un dialogo continuo tra istituzioni sanitarie e mondo del volontariato per costruire una sanità sempre più vicina alle esigenze degli utenti.

Il dottor Yanko Tedeschi ha confermato la propria disponibilità ad accogliere suggerimenti e contributi da parte delle associazioni, evidenziando il ruolo fondamentale del Comitato Consultivo Misto come strumento di partecipazione attiva per migliorare costantemente i servizi, la qualità dell’assistenza e l’umanizzazione delle cure.