Puglia, approvato lo sgravio per gli agricoltori colpiti dalla Xylella. FdI: "Primo passo"

Il Consiglio regionale della Puglia approva la mozione per utilizzare i fondi non spesi del Piano straordinario di rigenerazione olivicola e alleggerire dal pagamento del tributo 630 gli agricoltori colpiti dalla Xylella. A comunicarlo è una nota del presidente Paolo Pagliaro e dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri.

“Finalmente incassiamo un primo risultato concreto, nella nostra lunga battaglia contro l’imposizione del tributo 630”, dichiarano gli esponenti di FdI, sottolineando come il provvedimento rappresenti un primo intervento a sostegno degli olivicoltori pugliesi danneggiati dalla diffusione del batterio.

La mozione, approvata con il consenso di tutti i gruppi consiliari e condivisa anche dall’assessore regionale Paolicelli, impegna la Giunta a destinare le risorse rimaste inutilizzate del Piano straordinario di rigenerazione olivicola per sgravare dal tributo di bonifica gli agricoltori delle aree colpite dalla Xylella.

“Vogliamo tendere una mano ai produttori olivicoli delle aree devastate dal batterio, per aiutarli a rialzarsi dalla sciagura Xylella”, spiegano i consiglieri, evidenziando una situazione nella quale, secondo Fratelli d’Italia, alle perdite economiche causate dalla fitopatia si aggiunge l’obbligo di sostenere costi per servizi ritenuti insufficienti.

Secondo il gruppo regionale, infatti, molti agricoltori si trovano a pagare il tributo 630 richiesto dal Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, nonostante gli interventi di manutenzione su canali, argini, fiumi e opere di difesa idraulica siano giudicati carenti o incompleti.

“Abbiamo sempre sostenuto che esigere un tributo da chi non riceve il servizio dovuto, è ingiusto soprattutto per chi ha perso tutto a causa della Xylella”, affermano gli esponenti di FdI, ribadendo la necessità di una revisione del sistema.

La misura approvata prevede un intervento una tantum finanziato attraverso le risorse non utilizzate del Piano di rigenerazione olivicola nazionale da 300 milioni di euro, varato nel 2019 per sostenere il comparto pugliese colpito dalla crisi della Xylella.

“Il 630 – lo ribadiamo – è un balzello insopportabile, una vera vessazione, e lo è ancora di più per chi non ha i soldi per pagarlo e si trova a dover subire perfino pignoramenti e fermi amministrativi dei propri mezzi per debiti di poche centinaia di euro”, dichiarano i consiglieri, giudicando queste procedure un ostacolo alla sopravvivenza delle aziende agricole.

Fratelli d’Italia ha inoltre espresso apprezzamento per l’impegno dell’assessore Paolicelli sul fronte delle procedure di riscossione, con l’obiettivo di bloccare fermi amministrativi e pignoramenti per somme inferiori a mille euro non riscosse.

Il gruppo annuncia però che la battaglia sul tributo 630 e sul funzionamento del Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia continuerà. “Non ci fermeremo a questa mozione, continueremo a batterci perché tutti gli agricoltori che non hanno ricevuto un beneficio concreto ed effettivo da parte del Consorzio di bonifica, siano sgravati dal tributo 630”, sottolineano.

Al centro delle critiche anche i dati sugli interventi di manutenzione: secondo quanto riferito dall’assessore Paolicelli, su 1.800 chilometri di canali sarebbero stati puliti 853 chilometri attraverso interventi straordinari, lasciando ancora circa mille chilometri senza bonifica.

“Quindi hanno ragione gli agricoltori di protestare contro un tributo ingiusto”, affermano gli esponenti di Fratelli d’Italia, ricordando che per una definizione più equa del tributo sarà necessario attendere il nuovo piano di classifica, la cui approvazione richiederà ancora diversi mesi.

“Con la mozione di oggi concediamo un po’ di ossigeno agli agricoltori messi in ginocchio dalla Xylella, sgravandoli dalla batosta del 630. Ma – lo ribadiamo – andremo avanti perché il tributo non debba più essere una vessazione”, concludono i consiglieri regionali.