San Giovanni Rotondo, apre Floré: il nuovo concept store che unisce fiori, arte e cultura urbana

Nasce a San Giovanni Rotondo Floré, un nuovo concept store dedicato al mondo floreale che punta a coniugare natura, estetica e street art internazionale. L’attività ha aperto ufficialmente i battenti sabato 4 luglio in viale della Gioventù, proponendosi come uno spazio innovativo capace di andare oltre il tradizionale concetto di negozio.

L’inaugurazione ha rappresentato l’avvio di un progetto imprenditoriale e culturale che ha subito attirato l’attenzione grazie a un forte impatto visivo e a una proposta originale che mette insieme fiori, creatività e rigenerazione urbana.

A caratterizzare l’esterno dello store è infatti un grande murale realizzato nel mese di giugno dall’artista argentino Emanuel Alaniz, nome conosciuto a livello internazionale per il suo stile definito “muralismo salvaje”, un linguaggio artistico fatto di colori intensi e immagini capaci di trasformare gli spazi urbani in racconti visivi.

L’opera nasce con l’obiettivo di rendere l’ambiente circostante più accogliente e di creare un dialogo tra arte e territorio, trasformando una parete in un elemento di valorizzazione per l’intera area.

Dietro il progetto c’è la visione della giovane imprenditrice locale Maria Giovanna Fania, che ha scelto di puntare sulla bellezza come strumento di innovazione e condivisione.

“Volevamo che il murale fosse un segnale, una scommessa sulla bellezza, un modo per arricchire il contesto in cui ci troviamo e offrire a chi passa una sensazione positiva”, racconta Maria Giovanna Fania, titolare di Floré.

L’idea alla base del progetto non riguarda soltanto l’apertura di un punto vendita, ma la volontà di offrire alla comunità un nuovo spazio dove natura, arte e cultura possano incontrarsi.

Il murale diventa così non solo il simbolo dello store, ma anche un elemento di patrimonio visivo condiviso, con l’ambizione di contribuire a una nuova narrazione urbana per San Giovanni Rotondo.

Floré punta quindi a diventare un luogo di riferimento non solo per chi ama il mondo dei fiori, ma anche per chi cerca ispirazione, creatività e bellezza nel quotidiano.

Lo riporta foggiareporter.it.