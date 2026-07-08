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SAN GIOVANNI ROTONDO San Giovanni Rotondo, rimodulazione estiva degli orari dell’Ufficio Postale

L’Ufficio Postale di San Giovanni Rotondo sarà interessato da una rimodulazione estiva delle aperture, prevista nell’ambito del piano annuale di Poste Italiane

San Giovanni Rotondo, rimodulazione estiva degli orari dell’Ufficio Postale

San Giovanni Rotondo, rimodulazione estiva degli orari dell’Ufficio Postale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

L’Ufficio Postale di San Giovanni Rotondo sarà interessato da una rimodulazione estiva delle aperture, prevista nell’ambito del piano annuale di Poste Italiane e in conformità alla normativa vigente.

La modifica riguarderà alcune giornate di chiusura programmate, definite sulla base della pianificazione stagionale del servizio.

La rimodulazione rientra nelle attività organizzative adottate annualmente da Poste Italiane per adeguare l’offerta degli uffici postali alle esigenze del periodo estivo.

Lo riporta comune.sangiovannirotondo.fg.it.

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