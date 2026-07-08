San Marco in Lamis, concorso per due Istruttori Tecnici: domande entro il 10 luglio

Nuova opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione a San Marco in Lamis, dove il Comune ha pubblicato un concorso pubblico per l’assunzione di due Istruttori Tecnici con contratto a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Istruttori del comparto Funzioni Locali.

La selezione avverrà per esami ed è rivolta a candidati in possesso di competenze tecniche interessati a lavorare nei settori della gestione del territorio, dell’edilizia, dell’urbanistica, dell’ambiente e dei lavori pubblici.

Le figure che verranno selezionate saranno inserite negli uffici tecnici comunali e potranno occuparsi di attività operative e amministrative legate alla progettazione, alla manutenzione, al patrimonio pubblico e alla gestione delle infrastrutture.

Tra i compiti previsti rientrano rilievi, misurazioni, elaborazione di documenti tecnici, supporto alla progettazione, contabilità dei lavori, verifiche, controlli e attività connesse alla gestione di immobili, impianti e opere pubbliche.

Il bando prevede la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno per il profilo di Istruttore Tecnico, con una riserva destinata ai volontari delle Forze Armate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L’Istruttore Tecnico rappresenta una figura fondamentale all’interno degli enti locali, chiamata a supportare i procedimenti riguardanti il territorio e il patrimonio comunale. Il ruolo richiede competenze tecniche, capacità organizzative e conoscenza delle procedure amministrative.

Le attività potranno riguardare diversi ambiti: lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, ambiente, viabilità, verde pubblico, servizi cimiteriali, gestione dei rifiuti, protezione civile e manutenzione del patrimonio comunale.

Tra le mansioni indicate nel bando figurano anche la predisposizione di perizie e stime, la redazione di elaborati tecnici, la direzione dei lavori, i collaudi, l’analisi dei dati e l’utilizzo di strumenti informatici e software specifici.

I candidati dovranno dimostrare conoscenze sul funzionamento della Pubblica Amministrazione e degli enti locali, oltre a competenze in materie come urbanistica, edilizia, topografia, ambiente, tutela del paesaggio, appalti pubblici, diritto amministrativo, trasparenza, anticorruzione e privacy.

Saranno inoltre valutate capacità trasversali come autonomia, problem solving, capacità di analisi, organizzazione del lavoro, collaborazione con colleghi e rapporti con cittadini e soggetti esterni.

La procedura concorsuale prevede una selezione per esami. Le modalità delle prove, gli argomenti e i criteri di valutazione sono indicati nel bando pubblicato dall’ente attraverso il portale nazionale del reclutamento.

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 23:59 del 10 luglio 2026 esclusivamente online tramite il portale inPA, utilizzando le credenziali digitali richieste.

Il concorso rappresenta una nuova possibilità di ingresso stabile nella Pubblica Amministrazione per professionisti con formazione tecnica interessati a operare negli uffici comunali. I due posti disponibili riguardano il Comune di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

Lo riporta concorsipubblici.net.