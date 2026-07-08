San Marco in Lamis, degrado intorno alla statua di San Giuseppe Moscati

Erbacce, incuria e problemi igienico-sanitari stanno interessando l’area di via Sannicandro a San Marco in Lamis, dove la statua dedicata a San Giuseppe Moscati è ormai circondata dalla vegetazione incontrollata. A denunciare la situazione è il cittadino Michele Vigilante, noto mastro fornaio della comunità sammarchese.

La segnalazione riguarda una zona considerata simbolica per la città, dove il monumento dedicato al Medico Santo, inaugurato alcuni anni fa con grande partecipazione e devozione, si trova oggi in condizioni di evidente abbandono.

Secondo quanto riportato da Vigilante, la mancata manutenzione del verde pubblico avrebbe trasformato l’area in un luogo poco sicuro per i residenti, con la presenza di erbacce alte, ratti e segnalazioni di rettili, tra cui anche alcune vipere.

La situazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate al decoro urbano, dopo diverse segnalazioni arrivate nei mesi scorsi sulla presenza di insetti e animali infestanti in varie zone della città.

Il cittadino ha voluto documentare personalmente lo stato dell’area e lanciare un appello agli enti competenti affinché venga effettuato un intervento di pulizia e bonifica.

«Chiediamo se per favore possiamo avere l’onore di una pulizia da parte degli organi competenti, siamo pieni di ratti e qualche piccola vipera», ha dichiarato Michele Vigilante.

L’auspicio dei residenti è che la segnalazione possa portare a un intervento rapido per ripristinare il decoro della zona e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, restituendo dignità a un luogo legato alla memoria e alla spiritualità della comunità.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.