San Marco in Lamis, scomparsa 'Micia' dalla Villa Comunale

Cresce la preoccupazione a San Marco in Lamis per la scomparsa di Micia, la gatta considerata la storica capostipite della colonia felina della Villa Comunale. A lanciare un appello alla cittadinanza è Anna Torelli, referente della colonia, che chiede la collaborazione dei residenti per favorire il ritrovamento dell’animale.

Micia sarebbe stata vista per l’ultima volta martedì sera intorno alle 23 in Vico Palude, nel centro storico del paese. Da quel momento non ha più fatto ritorno alla Villa Comunale, luogo dove vive abitualmente.

Le ricerche si concentrano soprattutto nella zona compresa tra Vico Palude, via Pozzo Grande e le strade vicine. La gatta, dopo alcuni episodi di maltrattamento subiti in passato, tende infatti a cercare riparo in luoghi chiusi come abitazioni, garage e locali al piano terra, dove riesce a sentirsi più protetta.

Per questo motivo Anna Torelli rivolge un invito particolare ai residenti del centro storico:

“Chiedo a chi possiede un garage o un locale al piano terra aperto saltuariamente, soprattutto se è stato aperto nella tarda serata di martedì o nelle prime ore di mercoledì mattina, di controllare attentamente e lasciare la porta aperta per qualche minuto, allontanandosi dall’ingresso così da non spaventare Micia e permetterle di uscire spontaneamente.”

L’appello diventa ancora più urgente a causa delle alte temperature di questi giorni, che potrebbero mettere in pericolo l’animale nel caso fosse rimasto accidentalmente chiuso in qualche ambiente senza possibilità di alimentarsi o bere.

La referente della colonia felina rinnova quindi la richiesta di attenzione e collaborazione:

“Vi ringrazio e spero che questo messaggio possa raggiungere tutti gli abitanti del centro storico. Ogni segnalazione può essere preziosa per riportare Micia sana e salva alla sua colonia.”

Chiunque dovesse avvistare Micia o avere informazioni utili è invitato a comunicarlo tempestivamente alla referente della colonia felina, così da organizzare al meglio le ricerche e agevolare il ritorno della gatta alla Villa Comunale.

La condivisione dell’appello attraverso il passaparola e i social potrebbe rivelarsi decisiva per aumentare le possibilità di ritrovamento in tempi brevi.

Lo riporta sanmarconews.it.