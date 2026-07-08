San Severo, rifacimento asfalto su viale II Giugno: possibili rallentamenti

Possibili disagi alla circolazione stradale su viale II Giugno a San Severo a causa degli interventi di manutenzione ordinaria e rifacimento del manto stradale in corso nella giornata odierna.

A comunicarlo sono il Commissario prefettizio Francesco Cappetta e il Comandante della Polizia Locale Marco d’Antuoni, che hanno informato i cittadini della presenza del cantiere e dei possibili rallentamenti al traffico veicolare.

I lavori interesseranno in particolare il tratto compreso tra via Adda e via Cannelonga, dove sono previsti inevitabili modifiche alla normale viabilità e possibili tempi di percorrenza più lunghi.

L’intervento si rende necessario per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada e una migliore transitabilità dell’arteria cittadina, con l’obiettivo di migliorare la qualità della pavimentazione stradale.