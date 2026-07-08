Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

OSS PUGLIA // Corsi OSS bloccati in Puglia, Romito: “Serve superare subito questo stallo”
8 Luglio 2026 - ore  08:43

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE // Pedopornografia online, sette arresti e trenta indagati: sequestrati migliaia di contenuti
8 Luglio 2026 - ore  08:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Severo, rifacimento asfalto su viale II Giugno: possibili rallentamenti

SAN SEVERO San Severo, rifacimento asfalto su viale II Giugno: possibili rallentamenti

I lavori interesseranno in particolare il tratto compreso tra via Adda e via Cannelonga, dove sono previsti inevitabili modifiche

San Severo, rifacimento asfalto su viale II Giugno: possibili rallentamenti

San Severo, rifacimento asfalto su viale II Giugno: possibili rallentamenti - Fonte Immagine: Facebook, San severo today

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // San Severo //

Possibili disagi alla circolazione stradale su viale II Giugno a San Severo a causa degli interventi di manutenzione ordinaria e rifacimento del manto stradale in corso nella giornata odierna.

A comunicarlo sono il Commissario prefettizio Francesco Cappetta e il Comandante della Polizia Locale Marco d’Antuoni, che hanno informato i cittadini della presenza del cantiere e dei possibili rallentamenti al traffico veicolare.

I lavori interesseranno in particolare il tratto compreso tra via Adda e via Cannelonga, dove sono previsti inevitabili modifiche alla normale viabilità e possibili tempi di percorrenza più lunghi.

L’intervento si rende necessario per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada e una migliore transitabilità dell’arteria cittadina, con l’obiettivo di migliorare la qualità della pavimentazione stradale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO