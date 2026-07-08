Scontro tra auto e moto sulla SP 41: motociclista in ospedale

Un motociclista è rimasto ferito in un violento incidente stradale avvenuto nella giornata di mercoledì 8 luglio lungo la SP 41, nel tratto compreso tra Capojale, nell’agro di Cagnano Varano, e Foce Varano, territorio di Ischitella.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un Suv Nissan si sono scontrati provocando un impatto particolarmente violento.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, soccorso dal personale del 118 intervenuto anche con l’elisoccorso. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ferito è stato trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Cagnano Varano, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Lo riporta foggiatoday.it.