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GARGANO SP41 Scontro tra auto e moto sulla SP 41: motociclista in ospedale

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un Suv Nissan si sono scontrati provocando un impatto particolarmente violento

Scontro tra auto e moto sulla SP 41: motociclista in ospedale

Ambulanza - Fonte Immagine non riferita al testo: cdn.ciaocomo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

Un motociclista è rimasto ferito in un violento incidente stradale avvenuto nella giornata di mercoledì 8 luglio lungo la SP 41, nel tratto compreso tra Capojale, nell’agro di Cagnano Varano, e Foce Varano, territorio di Ischitella.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un Suv Nissan si sono scontrati provocando un impatto particolarmente violento.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, soccorso dal personale del 118 intervenuto anche con l’elisoccorso. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ferito è stato trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Cagnano Varano, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Lo riporta foggiatoday.it.

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