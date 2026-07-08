La SSD Giuseppe Angel è lieta di annunciare Felice Carano come nuovo Head Coach. Affidato a lui anche parte del settore giovanile dell’Angel Academy.

Una scelta forte, chiara, profondamente inserita nel percorso di crescita tecnico-sportiva e societaria che il club sta costruendo con determinazione. Carano porta con sé competenza, tantissima esperienza sul campo e una profonda conoscenza del basket, maturata anche in contesti di livello superiore: qualità che saranno fondamentali per guidare il gruppo in una stagione che si preannuncia intensa, ambiziosa e ricca di significato.

Per l’Angel si apre una nuova pagina, nel segno della continuità, della responsabilità e della voglia di alzare ancora l’asticella. Felice Carano raccoglie il testimone di Gianpio Ciociola, figura importante nel percorso del club, e lo fa entrando in una famiglia sportiva che vuole continuare a crescere senza perdere la propria identità.

La società ha individuato nel nuovo Head Coach il profilo giusto per dare forza al progetto, consolidare il lavoro svolto e portare nuova energia, dentro e fuori dal campo.

Queste le prime parole di Coach Carano: “Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Angel, ringrazio tutto lo staff dirigenziale che ha puntato su di me per raccogliere l‘importante eredità del mio amico Gianpio Ciociola. Mi è stato presentato un progetto serio, ambizioso, fatto di persone con tanta passione e competenza. Mi impegnerò per ripagare la fiducia e continuare a costruire insieme un futuro all‘altezza di questa città e di questi colori“.

Con l’arrivo di Felice Carano, l’Angel conferma la volontà di consolidare il proprio percorso sportivo attraverso scelte di qualità, affidandosi a persone capaci di interpretare al meglio i valori del club: lavoro, appartenenza, responsabilità e ambizione.

La nuova stagione prende forma. La panchina Angel ha il suo Head Coach.

Benvenuto Coach Carano!

Adesso ci prepariamo a giocare.

Area Comunicazione | SSD Giuseppe Angel Manfredonia