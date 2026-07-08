Edizione n° 6121

BALLON D'ESSAI

"HO VOGLIA" // “Non ho voglia, sono stanco”. Donna vuole rapporto, marito si rifiuta. Lei chiama Polizia
8 Luglio 2026 - ore  11:48

CALEMBOUR

DE LAURENTIS // Inchiesta De Laurentiis, la Procura Figc acquisisce gli atti dalla Procura di Bari
8 Luglio 2026 - ore  12:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // SSD Giuseppe Angel: Felice Carano come nuovo Head Coach

FELICE CARANO SSD Giuseppe Angel: Felice Carano come nuovo Head Coach

La SSD Giuseppe Angel è lieta di annunciare Felice Carano come nuovo Head Coach. Affidato a lui anche parte del settore giovanile dell'Angel Academy.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La SSD Giuseppe Angel è lieta di annunciare Felice Carano come nuovo Head Coach. Affidato a lui anche parte del settore giovanile dell’Angel Academy.

Una scelta forte, chiara, profondamente inserita nel percorso di crescita tecnico-sportiva e societaria che il club sta costruendo con determinazione. Carano porta con sé competenza, tantissima esperienza sul campo e una profonda conoscenza del basket, maturata anche in contesti di livello superiore: qualità che saranno fondamentali per guidare il gruppo in una stagione che si preannuncia intensa, ambiziosa e ricca di significato.

Per l’Angel si apre una nuova pagina, nel segno della continuità, della responsabilità e della voglia di alzare ancora l’asticella. Felice Carano raccoglie il testimone di Gianpio Ciociola, figura importante nel percorso del club, e lo fa entrando in una famiglia sportiva che vuole continuare a crescere senza perdere la propria identità.

La società ha individuato nel nuovo Head Coach il profilo giusto per dare forza al progetto, consolidare il lavoro svolto e portare nuova energia, dentro e fuori dal campo.

Queste le prime parole di Coach Carano: “Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Angel, ringrazio tutto lo staff dirigenziale che ha puntato su di me per raccogliere limportante eredità del mio amico Gianpio Ciociola. Mi è stato presentato un progetto serio, ambizioso, fatto di persone con tanta passione e competenza. Mi impegnerò per ripagare la fiducia e continuare a costruire insieme un futuro allaltezza di questa città e di questi colori“.

Con l’arrivo di Felice Carano, l’Angel conferma la volontà di consolidare il proprio percorso sportivo attraverso scelte di qualità, affidandosi a persone capaci di interpretare al meglio i valori del club: lavoro, appartenenza, responsabilità e ambizione.

La nuova stagione prende forma. La panchina Angel ha il suo Head Coach.

Benvenuto Coach Carano!
Adesso ci prepariamo a giocare.

Area Comunicazione | SSD Giuseppe Angel Manfredonia

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO