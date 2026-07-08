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IPPOCAMPO PECE Supercondominio Ippocampo, Pece: “Chi ha ricoperto incarichi faccia un passo indietro”

"Se per governare un villaggio servono decine di persone e il risultato è quello che molti condomini contestano, allora il problema non è il numero"

Supercondominio Ippocampo, Pece: "Chi ha ricoperto incarichi faccia un passo indietro"

Supercondominio Ippocampo, Pece: "Chi ha ricoperto incarichi faccia un passo indietro" - Fonte Immagine: Facebook, Supercondominio Ippocampo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Undici anni di gestione e polemiche. È questo il bilancio tracciato da Enzo Pece sulla situazione del villaggio Ippocampo, con un duro intervento rivolto agli amministratori che si sono succeduti negli ultimi anni.

Secondo Pece, fino a undici anni fa la gestione del villaggio era affidata a una sola persona per volta: prima Vincenzo Picardi, poi Michele Penza e successivamente Enzo Morra. Una fase che, a suo giudizio, garantiva una presenza quotidiana e un controllo diretto delle problematiche del territorio, sia durante il periodo estivo sia nei mesi invernali.

Negli ultimi anni, invece, l’assetto amministrativo sarebbe diventato più articolato, con la presenza di amministratori dei lotti, delegati e consiglieri accanto all’amministratore del Supercondominio Michele Pepe.

“Più persone, più incarichi, più responsabilità. Ma i risultati, a mio avviso, sono sotto gli occhi di tutti”, afferma Pece, sostenendo che l’aumento delle figure coinvolte nella gestione non avrebbe prodotto i risultati attesi da molti condomini.

“Se per governare un villaggio servono decine di persone e il risultato è quello che molti condomini contestano, allora il problema non è il numero, ma la qualità di chi ha amministrato”, aggiunge.

Per Pece, undici anni rappresentano un periodo sufficiente per esprimere un giudizio sulla gestione del villaggio e sarebbe arrivato il momento di un cambio di passo.

“È tempo che tutti coloro che hanno ricoperto incarichi nel Supercondominio in questi undici anni facciano un passo indietro. Andate tutti a casa”, scrive nel suo intervento.

La conclusione è un appello a una gestione diversa, basata su presenza, competenza e trasparenza: “Uno solo, se competente, trasparente e presente, vale più di un intero esercito di incapaci”.

Lo riporta su Facebook, Supercondominio Ippocampo.

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