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TRINITAPOLI COMUNE Trinitapoli, nuovi strumenti per l’inclusione scolastica grazie ai fondi regionali

Il Comune di Trinitapoli potenzia le attività di inclusione scolastica con nuove attrezzature didattiche destinate agli alunni con disabilità

Trinitapoli, nuovi strumenti per l’inclusione scolastica grazie ai fondi regionali

Trinitapoli, nuovi strumenti per l’inclusione scolastica grazie ai fondi regionali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
BAT // Foggia //

Il Comune di Trinitapoli potenzia le attività di inclusione scolastica con nuove attrezzature didattiche destinate agli alunni con disabilità. L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Puglia nell’ambito del Piano Regionale per il Diritto allo Studio, previsto dalla Legge Regionale n. 31/2009.

Con Atto Dirigenziale n. 548 del 30 ottobre 2025, la Regione ha assegnato al Comune di Trinitapoli un contributo di 1.406 euro per l’acquisto di sussidi scolastici e attrezzature specialistiche a supporto degli studenti con bisogni educativi specifici.

Le risorse sono state utilizzate dall’Istituto Comprensivo “Don Milani – Garibaldi – Leone” per acquistare strumenti ludico-didattici e dispositivi finalizzati a migliorare i percorsi educativi e favorire una maggiore partecipazione degli alunni alle attività scolastiche.

Le nuove dotazioni consentiranno di rafforzare le attività quotidiane dedicate allo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, dell’orientamento spaziale e dell’autonomia motoria, oltre a sostenere la socializzazione, la cooperazione tra studenti e l’educazione al rispetto delle regole.

L’Amministrazione comunale sottolinea come il risultato sia frutto della collaborazione tra istituzioni, uffici comunali e scuola. Un ruolo importante è stato svolto dal lavoro di monitoraggio delle opportunità di finanziamento da parte degli uffici comunali, con il contributo della dott.ssa Miriam Latella, e dall’impegno della consigliera comunale Anna Colia, presidente della II Commissione Consiliare e docente dello stesso istituto.

Il Comune ha inoltre ringraziato il personale amministrativo e scolastico coinvolto nella gestione delle procedure, tra cui la prof.ssa Antonella Cristiano, il prof. Giuseppe Leone e la dott.ssa Gabriella Gentile, per il supporto fornito nell’organizzazione e nel coordinamento degli ordini.

Il sindaco Francesco di Feo ha evidenziato il valore dell’intervento:

«Questo risultato dimostra che quando istituzioni, scuola e uffici comunali lavorano in piena sinergia si riescono a creare opportunità concrete per il nostro territorio. Anche un finanziamento di importo contenuto può tradursi in un investimento di grande valore se destinato a migliorare la qualità della didattica e a garantire pari opportunità a tutti gli studenti».

«Continueremo a lavorare con determinazione affinché il diritto allo studio e l’inclusione rappresentino una priorità costante dell’azione amministrativa, perché una comunità cresce davvero quando nessuno viene lasciato indietro», ha concluso il primo cittadino.

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