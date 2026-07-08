Trinitapoli, nuovi strumenti per l’inclusione scolastica grazie ai fondi regionali

Il Comune di Trinitapoli potenzia le attività di inclusione scolastica con nuove attrezzature didattiche destinate agli alunni con disabilità. L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Puglia nell’ambito del Piano Regionale per il Diritto allo Studio, previsto dalla Legge Regionale n. 31/2009.

Con Atto Dirigenziale n. 548 del 30 ottobre 2025, la Regione ha assegnato al Comune di Trinitapoli un contributo di 1.406 euro per l’acquisto di sussidi scolastici e attrezzature specialistiche a supporto degli studenti con bisogni educativi specifici.

Le risorse sono state utilizzate dall’Istituto Comprensivo “Don Milani – Garibaldi – Leone” per acquistare strumenti ludico-didattici e dispositivi finalizzati a migliorare i percorsi educativi e favorire una maggiore partecipazione degli alunni alle attività scolastiche.

Le nuove dotazioni consentiranno di rafforzare le attività quotidiane dedicate allo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, dell’orientamento spaziale e dell’autonomia motoria, oltre a sostenere la socializzazione, la cooperazione tra studenti e l’educazione al rispetto delle regole.

L’Amministrazione comunale sottolinea come il risultato sia frutto della collaborazione tra istituzioni, uffici comunali e scuola. Un ruolo importante è stato svolto dal lavoro di monitoraggio delle opportunità di finanziamento da parte degli uffici comunali, con il contributo della dott.ssa Miriam Latella, e dall’impegno della consigliera comunale Anna Colia, presidente della II Commissione Consiliare e docente dello stesso istituto.

Il Comune ha inoltre ringraziato il personale amministrativo e scolastico coinvolto nella gestione delle procedure, tra cui la prof.ssa Antonella Cristiano, il prof. Giuseppe Leone e la dott.ssa Gabriella Gentile, per il supporto fornito nell’organizzazione e nel coordinamento degli ordini.

Il sindaco Francesco di Feo ha evidenziato il valore dell’intervento:

«Questo risultato dimostra che quando istituzioni, scuola e uffici comunali lavorano in piena sinergia si riescono a creare opportunità concrete per il nostro territorio. Anche un finanziamento di importo contenuto può tradursi in un investimento di grande valore se destinato a migliorare la qualità della didattica e a garantire pari opportunità a tutti gli studenti».

«Continueremo a lavorare con determinazione affinché il diritto allo studio e l’inclusione rappresentino una priorità costante dell’azione amministrativa, perché una comunità cresce davvero quando nessuno viene lasciato indietro», ha concluso il primo cittadino.