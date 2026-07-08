Troia celebra il 'Nero' con il XXV Convegno regionale sull’Uva

Sabato 11 luglio torna a Troia il XXV Convegno regionale sull’Uva di Troia, uno degli appuntamenti più importanti dell’estate sui Monti Dauni dedicato alla valorizzazione del vitigno simbolo della Capitanata. L’evento, promosso dal Consorzio Doc Tavoliere Nero di Troia, si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza Cattedrale alle ore 19 e unirà cultura enologica, tradizione, musica e promozione del territorio.

La serata vedrà la partecipazione dell’attrice Cecilia Capriotti, scelta come Ambasciatrice del Nero di Troia e madrina della manifestazione, che porterà all’interno della kermesse anche un richiamo al mondo dello spettacolo italiano.

Il convegno sarà accompagnato da una vera e propria festa del vino con degustazioni delle cantine del Consorzio Doc Tavoliere Nero di Troia, percorsi enogastronomici con prodotti tipici locali, il coinvolgimento delle attività di ristorazione cittadine, musica itinerante e performance di band del territorio.

Al centro dell’edizione 2026 ci sarà anche il tema dello sviluppo economico, con la presentazione dei nuovi bandi destinati a micro e piccole imprese, illustrati da Pasquale De Vita, presidente del Gal Meridaunia, insieme ad altri rappresentanti dei Gal della provincia di Foggia.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Troia Francesco Caserta, il presidente del Consorzio Doc Tavoliere Nero di Troia Antonio Gargano e la presidente di Confcooperative Foggia e della Commissione Donne della Camera di Commercio di Foggia Carla Calabrese.

Durante la serata si terrà inoltre la nona edizione della premiazione dell’Ospite d’Onore Ambasciatore del Nero di Troia, che quest’anno sarà assegnata a Cecilia Capriotti. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confcooperative Puglia Giorgio Mercuri, mentre il coordinamento dell’incontro sarà curato da Matteo Cuttano, direttore provinciale di Confcooperative Foggia e amministratore delegato del Consorzio Doc Tavoliere Nero di Troia.

Protagoniste della manifestazione saranno soprattutto le aziende vitivinicole del Consorzio, che rappresentano il patrimonio produttivo del territorio: Cantine Volpone, Cantine Elda, Cantine Decanto, Coop Vinicola Coldiretti, Cantina Sociale Apulia, Casaltrinità Cantina Coop. Produttori Agricoli, Cantine Pirro, Tenute Sannella, Antica Cantina C.S.C., Borgo Turrito, Vini Caiaffa Azienda Agricola Le Torri e Cantine D’Alfonso del Sordo.

“Siamo orgogliosi – commenta il sindaco di Troia, Francesco Caserta – di poter contribuire a questa importantissima iniziativa di valorizzazione del comparto vitivinicolo territoriale legato al Nero di Troia. In tal senso, l’impegno dell’amministrazione prosegue spedito per la valorizzazione del nostro territorio attraverso le sue eccellenze agroalimentari”.

Caserta ha ricordato anche il percorso di promozione intrapreso dal Comune con l’ingresso nella rete nazionale delle Città del Vino e il riconoscimento della Spiga Verde, sottolineando il prossimo ingresso anche nell’associazione delle Città dell’Olio.

“Tornando al versante enologico, la tutela, la valorizzazione e la promozione del nostro territorio, e in particolare della città di Troia, passa dalla capacità di legare sempre di più il nome del paese al marchio del Nero di Troia”, ha aggiunto il primo cittadino, evidenziando come il vitigno rappresenti un elemento identitario conosciuto in Italia e nel mondo.

Soddisfazione anche da parte di Matteo Cuttano, che ha illustrato i numeri del Consorzio di tutela Doc Tavoliere Nero di Troia.

“Siamo felici di poter celebrare, anche quest’anno, i numeri di successo del Consorzio di tutela Doc Tavoliere Nero di Troia, che ad oggi associa circa 50 consorziati, 1.500 produttori che realizzano un fatturato aggregato di 35 milioni di euro, con 3 mila ettari di vigneto che ogni anno producono 15 mila quintali di uve e 14 mila ettolitri di vino”, ha dichiarato Cuttano.

L’amministratore delegato del Consorzio ha ricordato come il Nero di Troia sia uno dei vitigni autoctoni più antichi e caratteristici della Puglia, con origini avvolte ancora oggi da racconti e leggende legate soprattutto alla città di Troia.

“La coltivazione è documentata da secoli. Ad oggi le diverse possibilità dell’origine contribuiscono ad arricchire di fascino e di mistero il vitigno e lo straordinario vino che da esso deriva”, ha concluso Cuttano.

La XXV edizione del Convegno regionale sull’Uva di Troia gode del partenariato del Comune di Troia, della Bcc di San Giovanni Rotondo, della Pro Loco di Troia e dell’Associazione Italiana Sommelier – delegazione provinciale Foggia.