La lavoratrice, in servizio dalla fine di giugno, racconta di aver chiesto l’accesso alla foresteria comunale senza ottenere riscontri. «Costretta a sostenere affitti turistici mentre garantisco un servizio essenziale».
VIESTE – Un’infermiera in servizio presso le strutture sanitarie di Vieste denuncia la difficoltà di trovare un alloggio dopo l’assunzione e il mancato riscontro alle richieste inoltrate al Comune per l’accesso alla foresteria destinata al personale dei servizi essenziali.
La segnalazione arriva attraverso una lettera aperta inviata alla redazione di ReteGargano, nella quale la professionista racconta di aver partecipato a un avviso pubblico per infermieri nel mese di maggio, di aver superato la selezione e di aver preso servizio alla fine di giugno.
Essendo una lavoratrice fuori sede, spiega di aver presentato una richiesta formale per ottenere un posto nella foresteria comunale, struttura che, secondo quanto riferisce, è destinata ad agevolare il personale sanitario impegnato sul territorio.
L’infermiera sostiene di non aver ricevuto alcun riscontro alla prima richiesta inviata tramite posta elettronica certificata. Successivamente avrebbe inoltrato una seconda PEC, questa volta indirizzata anche al sindaco, senza ottenere risposta.
Nel frattempo, racconta, la mancanza di una sistemazione la costringerebbe a ricorrere al mercato degli affitti privati, affrontando i costi elevati tipici della stagione turistica.
«Trovo inaccettabile – scrive nella lettera – che si bandiscano avvisi pubblici per garantire la salute dei cittadini, si prevedano strumenti di supporto come le foresterie comunali e poi i lavoratori vengano lasciati senza risposte, nonostante le comunicazioni ufficiali».
La professionista conclude rivolgendo un appello alle istituzioni affinché venga chiarita la propria posizione e siano fornite risposte in tempi rapidi, evidenziando le difficoltà che il personale sanitario fuori sede incontra durante il periodo estivo nelle località a forte vocazione turistica.
La redazione resta naturalmente disponibile a pubblicare eventuali precisazioni o repliche da parte del Comune di Vieste e degli enti competenti. Lo riporta ReteGargano.it
1 commento su "Vieste, infermiera denuncia: «Assunta dopo un avviso pubblico, ma senza alloggio. Nessuna risposta alle mie richieste»"
Brava, vai via. E che, ci deve rimettere anche lo stipendio per l’alloggio? Vistesene, mangh li chène….