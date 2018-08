Calcio. Il Manfredonia calcio 1932 riparte dalla I categoria

Di:

”Un nuovo inizio per tutti. Con la nascita del canale social, la neonata società #ManfredoniaCalcio1932 si presenta e si apre alla città. Come noto, la richiesta di partecipazione al prossimo campionato regionale di Promozione non è stata accolta e per la stagione sportiva 2018/2019 il #ManfredoniaCalcio1932 parteciperà al Campionato di Prima Categoria Pugliese.

Una ripartenza, un nuovo inizio per chi ha nel cuore i colori della squadra di calcio cittadina. La nuova società ‘Manfredonia Calcio 1932 Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.’, con la presidenza del dott. Raffaele de Nittis, rappresenterà la città di Manfredonia con la passione e l’orgoglio di oltre 85 anni di storia, quella stessa passione che cova nei cuori e nelle menti degli sportivi manfredoniani. Il tifo e la partecipazione travalica qualsiasi categoria e va ben oltre la serie nella quale militerà il Manfredonia Calcio 1932 nella stagione calcistica 2018/2019, punto di partenza della nuova società. Con questo spirito e questa forza torneremo a riempire il Miramare, tutti insieme, nel nome della squadra della nostra città. Per queste ragioni sarà un nuovo inizio. Per tutti. Forza Vecchio Cuore Sipontino. Forza #ManfredoniaCalcio1932 #dolphinsbraveheart”