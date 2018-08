Droga, arrestato 20enne di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 08 agosto 2018. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, con personale del Commissariato di P.S. di Manfredonia, hanno tratto in arresto S. M. , classe 1998 per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di munizioni.

Nel corso del servizio di controllo del territorio, gli Agenti hanno notato un gruppo di giovani che si intrattenevano sul piazzale antistante la stazione ferroviaria, uno di questi che alla vista della pattuglia lasciava cadere un involucro a terra e nel contempo altri due ragazzi cercavano repentinamente di allontanarsi in direzioni opposte per evitare il controllo di polizia.

I due ragazzi che si allontanavano sono stati fermati ed identificati, il primo dichiarava di aver appena ceduto gratuitamente a titolo gratuito della sostanza stupefacente ad un ragazzo.

Seguiva la perquisizione personale che consentiva di rinvenire occultati nello slip tre involucri di oltre 15 gr. di sostanza tipo hashish divisa in 12 stecche, oltre a 120 euro provento dell’attività di spaccio. L’ulteriore perquisizione estesa al domicilio del S. consentiva il rinvenimento di due proiettili.

La perquisizione eseguita a carico del secondo giovane fermato A. C. consentiva di rinvenire 750 euro e due telefoni cellulari, mentre presso l’abitazione del medesimo si rinvenivano circa due grammi di hashish, pertanto veniva denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane S.M. è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella propria abitazione.