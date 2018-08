“Per favore uagnì tuteliamo Manfredonia e Siponto dall’incuria”

Di:

Un anno fa, l’amico Aldo Caroleo responsabile dell’Archeo Club, evidenziava che nella pineta di Siponto erano stati sporcati da qualche idiota o da alcuni imbecilli i muretti e i vialetti degli ipogei Scoppa con scritte maldestre e insensate.

Nel mese di luglio di quest’anno, dopo una passeggiata che ho fatto sul bel Lungomare per Siponto, dove ci vorrebbe più manutenzione ho dovuto purtroppo constatare lo stato di abbandono in cui versa il nostro litorale. Ad iniziare dal villaggio dei pescatori, con scritte sudice sui muri dietro la chiesa di S.Andrea, immondizia di ogni genere lasciata sul retro del Lungomare, escrementi umani e di cani, canneti dove indisturbate sguazzano rane e poi siepi e piante abbandonate. Mi chiedo da tempo, perché a Siponto ci sono cumuli di immondizia e nessuno li vede?.

Perché ci costringete a scrivere e a denigrare a malincuore Manfredonia e Siponto che dovrebbero essere due perle, in particolare durante l’estate, allorquando sono invase da migliaia di bagnanti forestieri per le vacanze a mare?. Perché non cerchiamo di sistemare l’uscita da Siponto per Manfredonia dove le radici dei pini hanno originato “i bubbuzze” il sollevamento dell’asfalto che sta causando l’ostruzione della strada. Perché abbiamo fatto piantare da incompetenti i pini (che sono alberi da ubicare nelle pinete e nelle ville) lungo alcuni viali e strade cittadine che hanno provocato nel tempo danni irreparabili al manto stradale, mettendo in serio pericolo la nostra incolumità?. Perchè alcuni “signori sporcaccioni” in particolare a Manfredonia ma anche a Siponto continuano a buttare sacchetti di immondizia dove gli pare e piace?. Perché lasciate avanzi puzzolenti di ogni genere alimentare nei porta rifiuti di pietra sul Lungomare di Siponto?. Perchè continuate a depositare a terra residui di immondizia dopo aver “strafuchete” bivaccato “all’aria nove” il sabato sera in particolare durante i mesi estivi, nelle aree mercatali di Scaloria e Monticchio e sulle spiagge libere e sugli scogli, dove intere famiglie si riuniscono beate e consumano di tutto. Perché nel dopo mercato settimanale in zona Scaloria e nei due mercatini rionali vengono lasciati a terra quintali di ogni sorta di immondizia, quando i commercianti dovrebbero avere il contenitore porta rifiuti di mercanzie di riferimento, come avviene in altre Città?.

Perché quando portate i vostri amati animali a quattro zampe “cacciunille” e “canagghjune” a spasso per i loro bisognini non raccogliete i ricordini “purtroppo puzzolenti” che lasciano a terra e nelle aiuole?. Perché molti porci, sozzoni e bifolchi continuano a lasciare dietro le orribili mura del fatiscente stadio da calcio in zona Scaloria, (abbandonato da anni, dove sguazzano tra l’altro indisturbati ratti –zoccoloni- anche di grossa taglia) e lungo l’altra a strada periferica che porta al mercato settimanale sempre in zona Scaloria?. A tal proposito, va evidenziato che in quella zona, tempo fa, l’ASE ha fatto raccogliere tonnellate di detriti e immondizia di ogni genere, ma molte sono ancora le “bestie” locali che continuano a lasciare rifiuti di ogni genere in quella periferia della nostra Città. Perché quando andate ad accamparvi nella pineta di Siponto a pranzare sotto i pini (e mi rivolgo ai forestieri che vengono alla Pasquetta, alla vigilia di Ferragosto e nelle domeniche estive) lasciate tutta quella immondizia sotto gli alberi ?. Perché il boschetto di Siponto è in uno stato così pietoso di abbandono ?. Perchè molte strade a Manfredonia sono da mesi piene di carte e nessuno li pulisce ?. Perché non dite ai vostri figli che si devono comportare da persone civili quando la notte si ubriacano “a ciocce” e vanno facendo bravate dissennate, abbandono di lattine e bottiglie di birra in ogni luogo, distruzione di fontane, panchine, pali pubblicitari, capannine per l’attesa di autobus e treno, busti di uomini illustri e scritte “mamurce” sui muri in ogni dove. E’ incredibile, uagnì, alcuni figli di b…sce sono riusciti persino a imbrattare il faro del Molo di Levante !. “Cissò, cissò che spurcacciune ca stanne a stu paiose – Vergogne, alla faccia vostre!. Puzzoni maledetti (e mi rivolgo a quelle persone che non sanno cos’è il senso civico) perché non imparate ad essere più civili.

Personalmente vorrei proporre per la pulizia di Siponto ed alcune zone di Manfredonia barbaramente offesi dall’incuria, di costituire un comitato di volontari permanente. A tal proposito, vorrei fare un plauso a quei bravi volontari che in alcuni quartieri e zone della Città e nel contempo anche agli amici della locale Lega Ambiente che periodicamente puliscono siti vari dove il degrado e la sporcizia regna indisturbata da mesi. Un grande apprezzamento va anche al Corpo Civilis Egea Ispettori Ambientali Territoriali diretto da Giuseppe Marasco, per l’impegno che esercita da anni per la salvaguardia del nostro territorio e agli amici e amiche che insieme all’Amministrazione Comunale da tempo si oppongono con grande determinazione all’insediamento del mega deposito di gpl Energas in zona Santo Spiriticchio. Da una persona come me (e come tante altre che amano profondamente Manfredonia e Siponto), mi piange il cuore nel dover denigrare ed evidenziare il malcostume e il vandalismo che regna sovrano nella comunità sipontina. Vorrei infine, porre all’attenzione degli addetti alla raccolta differenziata “Porta a Porta” che nonostante il grande impegno degli operatori ecologici dell’Azienda nel servizio giornaliero di ricevere anche sei giorni la settimana nell’ex sede ASE in via Tratturo del Carmine immondizia di ogni genere, purtroppo quella sede è diventata una discarica in grandi contenitori a cielo aperto. Dobbiamo trovare in Città soluzioni alternative, ad iniziare dalle zone periferiche, con l’ubicazione di isole ecologiche come hanno fatto in altri comuni d’Italia, dove come Manfredonia, hanno sperimentato in passato prima di noi con risultati negativi la raccolta differenziata “Porta a Porta”.

Ad Imola, a Rimini ed in altre Città hanno raggiunto ottimi risultati utilizzando grossi contenitori a seconda del genere di immondizia da riciclare, con schede personali per l’apertura e chiusura ermetica degli stessi. Qualcuno mi dirà che in quelle città vivono persone civili e che purtroppo qui ci sono ancora molti “primitivi” che vivono ancora allo stato brado. Va altresì evidenziato, comunque, che gli operatori ecologici impegnati nella raccolta differenziata Porta a Porta stanno facendo un ottimo lavoro, ma non riusciranno mai a coprire l’intero servizio giornaliero nella Città a causa della pazzesca e maldestra costruzione dei nuovi quartieri e della estensione abitativa disomogenea del nostro territorio, compreso la Riviera Sud, che durante il periodo estivo è piena di bagnanti che soggiornano in villette e campeggi. Intanto, negli ultimi tempi, qualche soluzione per migliorare il servizio è stata trovata e attuata. Suggerimenti: Perché nei quartieri periferici non ubichiamo le isole ecologiche, con grossi contenitori a chiusura ermetica e con scheda personale, per la raccolta e il riciclo dell’umido, della plastica e del vetro, così da snellire il lavoro quotidiano degli operatori addetti al servizio Porta a Porta e dare così la possibilità agli stessi di pulire anche le strade ?. Aldilà delle mie personali considerazioni e proposte, vorrei sapere, perché in altre Città (il servizio di riciclo che comporta degli introiti per l’Azienda) fa abbassare i costi della bolletta e a Manfredonia no? Ripeto, che le mie sono solo considerazioni e suggerimenti personali, ma forse un giorno mi darete ragione. Tuttavia, faccio ancora un accorato appello a quelli che hanno ancora un po’ di sensibilità e amor patrio, perché Manfredonia e Siponto (litorale Sud compreso) ritornino ad essere due perle votate come un tempo al turismo.

**Le foto inserite nel presente articolo sono state scattate nel tempo in luoghi dove molti signori moralmente deplorevoli detti in loco ”purche cevule” spesso hanno lasciato e continuano ad abbandonare in ogni dove immondizia a terra di ogni genere.

A cura di Franco Rinaldi

Manfredonia, agosto 2018

