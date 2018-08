“Peggio di così”

Manfredonia, 08 agosto 2018. ”Se mai occorresse una prova dello ‘stato di disordine, di scollamento e di vero e proprio marasma che regna nell’organizzazione dell’Ente Comunale‘ denunciato dal vice presidente del consiglio Italo Magno con una pubblica lettera, ebbene questa è puntualmente arrivata dall’ultima riunione del consiglio comunale che ha fatto toccare un altro record negativo della lunga serie che caratterizza ormai questa amministrazione. Uno spettacolo indecente visivamente come ha mostrato la diretta streaming di Manfredoniatv, quanto nei numeri: dei cinque argomenti per i quali la giunta Riccardi chiedeva l’approvazione, non ne è passato nessuno. Una seduta completamente a vuoto. E non certo immotivatamente, anzi.

A cominciare dalla mancata elezione del presidente del consiglio vacante a seguito delle dimissioni di Prencipe: il consigliere De Luca comunicava che nella maggioranza non c’era un accordo, la seduta presieduta dalla consigliera anziana Mariagrazia Campo; ritirate due richieste di riconoscimento di debiti fuori bilancio perché mancanti del parere dei revisori dei conti (così come aveva avvertito il vicepresidente Magno); l’altro debito fuori bilancio riferito alla condanna di una dirigente comunale per mobbing nei confronti di un dipendente, non ha ottenuto i voti necessari: ne ha racimolato solo dieci; il quinto e ultimo punto riguardante la salvaguardia degli equilibri e le variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione 2018-2020, è rimasto sospeso, bloccato dalle pregiudiziali normative avanzate dal consigliere Angelo Salvemini contro le quali la maggioranza non ha saputo opporre che la fuga dall’aula costringendo la presidente Campo a dichiarare la seduta deserta e aggiornarla al 27 agosto prossimo.

Una tornata consiliare che peraltro non aveva nulla di attinente al governo della città sempre più allo sbando che vive di improvvisati exploit che non riescono a mascherare l’agonia di una amministrazione ormai confinata nei ristretti confini di una operatività sempre più carente. L’unico momento di espressione istituzionale è stato manifestato in apertura di seduta per ricordare con un minuto di raccoglimento, i tragici episodi che hanno provocato la morte di lavoratori extracomunitari.

I lavori, ma si fa per dire, sono stati costantemente in bilico di collasso: tre sospensioni con altrettante conte per la verifica del numero legale. Una incalzante serie di rilievi da parte della opposizione inerenti essenzialmente alla legalità degli atti che sono tutti rimbalzati contro il muro di gomma della maggioranza chiusa in un impenetrabile silenzio. Inesorabile il biasimo del Cinquestelle Fiore a proposito dal caso di mobbing arrivato addirittura al pignoramento con un evidente aggravio di spese a carico del contribuente tant’è che il consigliere Salvemini, ravvisando un danno erariale, ha chiesto formalmente alla segretaria comunale la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti. Infine la fuga della maggioranza – condottiero, marescialli e caporali – messa alle strette dalle pregiudiziali sollevate da Salvemini sul bilancio mancante del parere dei revisori dei conti in quanto non in grado, per la mancanza di documentazione, di esprimere un parere sulla gestione dell’ASE; e perché a norma di regolamento la discussione doveva avvenire con la presenza in aula di almeno uno del collegio dei revisori dei conti. La conta del numero legale ha dato solo sei presenti.

Michele Apollonio