“Il futsal Monte Sant’Angelo promosso in serie C1”

Con il comunicato ufficiale numero 7 del 8 agosto 2018 il Futsal Monte Sant’Angelo, squadra di calcio a 5 della città dell’Arcangelo, è ufficialmente promosso nel campionato di Serie C1.

La squadra di Monte Sant’Angelo rappresenterà la provincia di Foggia e il Gargano nella nuova serie. Al suo terzo anno di attività, la società fa il salto di categoria e per la prima volta nella storia del calcio a 5 montanaro affronterà il campionato di serie C1.

Sarà una stagione lunga, fatta di trasferte che vedranno i garganici in giro per la Puglia, partendo da Margherita di Savoia e Trinitapoli, passando per i campi di Bitonto,Palo del Colle,Mola, Conversano,Monopoli,Ostuni,Andria, e arrivando a Talsano e Brindisi.

La società in questo giorno di gioia vuole ricordare il suo dirigente Giovanni Gatta, scomparso lo scorso mese di dicembre, uno degli artefici della nascita di questo movimento.

Ufficio Stampa Futsal Monte Sant’Angelo