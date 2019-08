Agosto all’insegna del cinema, l’agente 007 arriva in Puglia e Basilicata

Di:

É partito il countdown per le riprese dell’ultimo film su James Bond, con protagonista Daniel Craig, a Matera. Si vocifera che dopo la giornata di ferragosto la città, Capitale europea della Cultura 2019, aprirà le porte al cast e alla troupe, alcuni di questi già occupati da qualche ora con l’allestimento del set. Il tempo stimato per le riprese, tra Matera e Gravina di Puglia (location scelta solo per alcuni ciak), è di un mese, si presume quindi che il progetto terminerà intorno alla metà di settembre.

Bond 25, titolo non ancora confermato, è un capitolo importante per l’agente della corona britannica che, in questo venticinquesimo episodio, verrà contattato dal suo amico di vecchia data, Felix Leiter (della CIA), per salvare un giovane scienziato rapito. Non mancheranno avventure, colpi di scena e adrenalina, ma questa volta la sfida ber Bond sarà ancora più intricata del solito. Nuove forme di tecnologia, che solamente il villain (interpretato da Rami Malek) possiede, tenteranno di ostacolare la buona riuscita della missione.

Ma non è una novità che l’interprete britannico Daniel Craig, nei panni della spia più famosa del cinema, approdi in Italia. Per Casino Royale la protagonista scenica è stata la città di Venezia e il Lago di Como, per Quantum of Solace le location predilette furono il Lago di Garda e Siena, mentre la favorita di Spectre fu Roma.

Con Bond 25, Daniel Craig, firma la sua quinta pellicola da 007 diventando il secondo attore, a pari merito con il Bond di Sean Connery, con più presenze nella saga. Il primo della lista resta ancora lo storico protagonista interpretato da Roger Moore (che presenzia in ben 7 lungometraggi).

L’uscita nelle sale italiane di Bond 25 è prevista nell’aprile 2020.

A cura di Francesca Totaro,

08 agosto 2019