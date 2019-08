“Buon lavoro De Martino, ‘Italia in Comune’ è distante da Landella”

Di:

“In merito alla nomina di Annamaria De Martino a componente del consiglio di amministrazione di Am Service, il coordinamento cittadino di Italia in Comune prende le distanze dalla esponente che, alle elezioni comunali del 26 maggio, era candidata nella lista Foggia Civica (che ha aderito a ‘Italia in Comune’) a sostegno del candidato alla carica di primo cittadino, Pippo Cavaliere”. La precisazione è del coordinamento cittadino di ‘Italia in Comune’ dopo la nomina nei cda dei rappresentanti del Comune di Foggia.

“Spiace constatare – prosegue la nota- che, a fronte dell’impegno politico della De Martino in campagna elettorale, all’interno di una coalizione che si proponeva quale alternativa all’amministrazione Landella, abbia poi deciso di accettare un incarico propostogli dallo stesso sindaco contro cui si contrapponeva alle amministrative. Prendiamo atto di ciò e auguriamo alla De Martino, professionista valida, un proficuo lavoro. Italia in Comune proseguirà invece a portare avanti la sua linea politica distinta e distante dall’amministrazione Landella”.

Il commento di Pippo Cavaliere (pd) sulla nomina nel cda di Annamaria De Martino, candidato del centrosinistra, valutava “due ipotesi”. La prima: “Il sindaco Landella ha sposato il criterio della meritocrazia ed ha ritenuto, nel solo ed esclusivo interesse della collettività e di AM Service, irrinunciabile ed insostituibile il contributo del soggetto in questione, sebbene avversario politico”. La seconda: “La vicenda è l’ennesima dimostrazione del degrado morale che caratterizza il quadro politico foggiano. A voi la valutazione”.