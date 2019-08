Giorni di caldo africano in Puglia, picchi di temperature nel weekend

Di:

Alta pressione con apporti di caldo sahariano. E’ questa la situazione già sperimentata durante le ultime giornate di caldo proveniente dal Sahara. Ieri Foggia è risultata fra le città più roventi d’Italia con Nuoro, Cagliari, Cosenza e Terni. Temperature più basse sulle spiagge ma il clima è ugualmente afoso.

Oggi il termometro raggiungerà i 40° a Foggia e Lecce come a Palermo e Trapani. Insomma le previsioni dicono “clima opprimente al sud”. Ancora venerdì picchi di 36-37 gradi in Puglia e per il weekend ritorna il cado africano.