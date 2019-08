Di Pumpo: “Troppi ragazzi volati in cielo e noi non abbiamo parole”

Di:

Oggi i funerali di Irma Costantino presso la Parrocchia dello Spirito Santo. La giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente d’auto la notte fra sabato e domenica. Nella giornata del 7 agosto 2019 è stata allestita la camera ardente nella chiesa del convento Sacro Cuore. Proclamato il lutto cittadino dall’amministrazione comunale.

Di seguito, un nota del sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo:

“Il 4 agosto la nostra Torremaggiore ha perso un’altra giovane vita, perdita che ha sconvolto ancora una volta la nostra cittadina. Troppi ragazzi volati in cielo e noi increduli restiamo senza le parole giuste per dare conforto alle famiglie straziate dal dolore. Come primo cittadino, ma soprattutto come padre, voglio invitare la cittadinanza ad unirsi in preghiera per Irma e per tutti i nostri giovani, in più vorrei che riflettessimo sull’importanza della tutela della vita stessa che ci è stata donata e che dobbiamo preservare in ogni modo.

Ancora una volta Torremaggiore piange una figlia, una sorella, un’amica.. una ragazza che donava il suo tempo agli altri, un sorriso spezzato! Queste tragedie non dovrebbero accadere. Domani mattina (oggi,ndr) ci uniremo con la preghiera alla famiglia di Irma e a quanti l’hanno amata, rispettando un doveroso silenzio di lutto cittadino durante la durata della funzione. Il nostro cordoglio per Irma e per tutti gli angeli del nostro paese volati in cielo”.

Ieri sono arrivati, dopo il cordoglio dei partiti politici al padre, ex responsabile della sezione locale del pd, le condoglianze di Fratelli d’Italia Torremaggiore. “Esprimiamo massima vicinanza alla famiglia Costantino per la perdita della giovane Irma. Ancora una volta, fatalmente nel mese di agosto, la comunità di Torremaggiore si ritrova a piangere la perdita di una giovane vita vittima di un incidente stradale”.