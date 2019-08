A Carapelle una strada intitolata a Mario Frasca morto in Afghanistan

Di:

Carapelle intitolerà una strada a Mario Frasca, il caporal maggiore dell’esercito italiano, originario di Orta Nova, che il 23 settembre 2011 perse la vita durante una missione di pace ad Herat, in Afghanistan. Lo annuncia il sindaco Umberto Di Michele, che ha chiesto alla prefettura di Foggia di mutare il nome della via “Martiri di Nassiriya” in “Via Caporal Maggiore Capo Mario Frasca“.

Dal palazzo del governo è giunto l’assenso al cambio di denominazione, a patto che si aggiunga al nome della strada la dicitura “già via Martiri di Nassiriya.

“Siamo davvero contenti di poter ricordare il nostro conterraneo Mario Frasca – ha detto il sindaco Di Michele – perché ha portato alto il nome della nostra terra in una missione di pace‘difficile’ come l’Afghanistan, dove purtroppo ha trovato la morte. Mario quest’anno avrebbe 40 anni, un’età in cui si può ancora sognare una vita migliore. A Carapelle il caporale maggiore continuerà a vivere nel nostro ricordo“.

A Mario Frasca è intitolata anche una piazza di Orta Nova e un’aula conferenze dell’Istituto ‘Olivetti’.