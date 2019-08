Giovanni Caratù “Cretini, fessi, ingenui? Fermiamoci qui”

Di:

Manfredonia,08 agosto 2019. ”Che i commissari (qualunque ) siano di fatto dei commissari liquidatori è risaputo. Operano in modo ragionieristico e la loro azione è orientata al breve solo ed esclusivamente per l’ordinaria amministrazione. Riducendo tutti i costi (soprattutto del personale ) aumentando le entrate ( possibilmente quelle immediatamente esigibili )

Soprattutto le imposte e tasse di competenza comunale con aumenti vertiginosi può sembrare un eufemismo.

Manfredonia non fa eccezione, neanche l’Italia ha fatto eccezione il più fulgido esempio è stato il governo Monti. In questi giorni ci troviamo di fronte, al classico caso da studio accademico , con un copione scritto e riscritto più volte.

Il” liquidatore “ in perfetta buona fede, ed in perfetta coerenza di legge, ha approvato il nuovo piano finanziario 2019 dell’A.s.e, prorogandone il servizio . Accettando di fatto un consistente aumento del costo (giustificato da un forte aumento del costo di smaltimento dei rifiuti ). Ovviamente questo si ripercuote immediatamente in un consistente aumento della tari per il 2019 . Ed . a breve i cittadini di questa città riceveranno un ruolo suppletivo per l’anno in corso oltre a quello già emesso e pagato.

Tutto qui ? No non è poco anzi è qualcosa che andava evitato. Il PEF dell A S E andava valutato, studiato , analizzato nelle sue cause e se possibile andavano rimosse. perché Un vertiginoso aumento non è giustificabile a fronte di un servizio dell’ A.S.E. che vede migliorare i suoi costi e la sua produttività generale tanto da giustificarne una riduzione della tari.

La causa va ricercata in un altro commissario straordinario, della AGER Puglia , straordinario non proprio, ormai stabilmente da anni, che doveva razionalizzare lo smaltimento diminuendo i costi. Aumentando l’efficienza.

Costi che sono aumentati a causa della mancata presentazione del piano regionale dei rifiuti È del venir meno da parte dei comuni della loro autonomia e della loro libera contrattazione per lo smaltimento dei rifiuti che ora avviene tramite aziende private .che esplodono nei fatturati ed utili.

Costi addirittura doppi rispetto a quello che ase pagava prima senza intermediazione. Eppure eppure, la SIA di Cerignola ha un impianto di biostabilizzazione nuovo di zecca fatto con contibuti pubblici . Ultimato e sigillato perché manca il collaudo ! non si procede al collaudo perché…perché dobbiamo pagare di più a privati ?

Questo permetterebbe di dimezzare i costi e di eliminare le intermediazioni .

Presidente Emiliano può prenderne atto? Ed eliminare una causa di vertiginosi aumenti che decreteranno la morte di questa città e delle sue attività economiche commerciali.

Queste le risposte che chiediamo ad EMILIANO ed ai suoi innumerevoli commissari, oppure come ormai si sussurra in città qualcuno vuole il definitivo declino della città”.

A cura di Giovanni Caratù,

Manfredonia che funziona 08 agosto 2019