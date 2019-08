Manfredonia. “Modifica tariffe TARI per ripristino pareggio di competenza”

Di:

Manfredonia, 08 agosto 2019. Con recente atto del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, è stato deliberato di “adottare quale misura necessaria a ripristinare il pareggio di competenza, in assenza di misure alternative rivenienti da maggiori entrate ovvero minori spese, la modifica delle tariffe TARI 2019”.

E’ stato deliberato di “procedere, ai sensi del comma 3 dell’articolo 193 del TUEL, all’aggiornamento delle tariffe Tari 2019, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, decorrenti dal 1° gennaio 2019 che verranno applicate con il conguaglio 2019”.

E’ stata approvata “la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100% di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario”.

E’ stato deliberato di “apportare al bilancio di previsione 2019/2021 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato B)”.

Atto in allegato

CP n0012 del 31072019

redazione statoquotidiano.it