Manfredonia. I risparmi del Commissario prefettizio

Di:

Manfredonia. TRA gli allegati al bilancio comunale di previsione 2019-2021 approvato di recente dal commissario prefettizio al comune di Manfredonia, Vittorio Piscitelli, c’è anche quello relativo al “Piano triennale del fabbisogno di personale”. Dalla ricognizione della spesa per il personale risulta che la stessa è diminuita di 133.291,00 euro che è stata detratta dalla spesa inserita nel Piano approvato dalla giunta Riccardi il 29.03.2019 che esponeva una spesa complessiva per il personale di 1.284.256,00 euro.

UN ULTERIORE risparmio del commissario Pisciotelli nel contesto della spesa del comune come registrata dal 2011, esageratamente schizzata in alto a suon di milioni di euro, non compensata dalle relative entrate (sono rimasti confinati nei meandri dei misteri dell’amministrazione Riccardi i ripetutamente quanto inutilmente richiamati famigerati “residui attivi”) come evidenziato dal Piano di riequilibrio finanziario che impegna il comune, cioè i cittadini, a rifondere entro i prossimi dieci anni, circa quindici milioni, salvo ulteriori aggiornamenti in corso di accertamento.

IL COMMISSARIO Piscitelli richiama l’art.243-bis D.Lgs. 267/2000 per ricordare che “il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate” e dunque evidenziare come il Piano del fabbisogno di personale per il corrente anno, conteneva sia assunzioni a tempo indeterminato che determinato, e che nel conteggio della spesa del personale sono inserite anche le somme per il personale assunto a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica (il non meglio detto staff del sindaco) non più in servizio a seguito delle dimissioni del sindaco.

NELLA determinazione delle somme da sottrarre e dunque quantificare i risparmi di spesa del personale rispetto alle previsioni contenute nella deliberazione del 29.03.2019, da inserire nel bilancio di previsione, Piscitelli così specifica: “la decorrenza delle assunzioni tramite mobilità delle figure di uno “specialista in attività contabili” e di tre “istruttori amministrativi” spostata dal 1° gennaio al 1° ottobre 2019, con un risparmio di 82.182,00 euro; il mancato scorrimento della graduatoria del profilo di “specialista in attività tecniche” comporta un risparmio su base annua, di 109,00 euro; anticipata cessazione incarichi di staff del sindaco, 51.000.00 euro. Complessivamente 133.1291,00 euro.

AL DI LA’ delle somme che vanno moltiplicate per gli anni in cui quelle cifre vanno riferite, si evidenzia il metodo di governo seguito dalla passata amministrazione chiaramente impostato – come hanno ripetutamente contestato le opposizioni in consiglio comunale – non certo alla salvaguardia e tutela degli interessi della comunità. Quelli innanzi rilevati ed altri già evidenziati dal commissario prefettizio Piscitelli sia per quanto riguarda la limitazione della spesa che il contenimento dei costi, dimostrano che le risultanze disastrose acclarate dalla Corte dei conti e certificate dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non sono frutto di casualità ma di una ben consapevole condotta protratta nel tempo, di una maggioranza di governo (sindaco, assessori, la dozzina di consiglieri comunali fedelissimi) ben lontana da quelle deleghe affidate loro con il voto del popolo.

Michele Apollonio