Manfredonia. Violazione domicilio ex moglie: scarcerazione per 40enne foggiano

Foggia/Manfredonia, 08 agosto 2019. Con recente provvedimento, e all’esito dell’interrogatorio di garanzia, sono stati revocati gli arresti domiciliari a carico di un 40enne del Foggiano accusato di violazione di domicilio e atti persecutori.

Come pubblicato, la sera del 05 agosto 2019, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia, a conclusione degli accertamenti e delle attività d’indagine svolte a seguito di un intervento effettuato nelle ore precedenti in piazza Salvemini a Manfredonia, hanno arrestato in flagranza di reato un minore di 16 anni e suo padre, un 40enne, entrambi già noti alle Forze.

Padre e figlio sono difesi dagli avvocati Cristiano Romani e Michele Gentile del Foro di Foggia.

Le passate denunce

In particolare, una pattuglia di Carabinieri è intervenuta presso l’abitazione della madre del minorenne poi arrestato e allo stesso tempo moglie del 40enne dal quale si sta separando e con il quale sono – tra l’altro – da tempo in atto dissidi per pregresse aggressioni verbali e fisiche già denunciate. L’attivazione dei militari è scaturita in relazione alla richiesta di aiuto pervenuta dalla donna, che lamentava telefonicamente al “112” un’aggressione in atto da parte di entrambi. Nello specifico, la donna e le persone presenti in casa riferivano che, mentre loro stavano riposando, padre e figlio si erano introdotti arbitrariamente nella loro abitazione, scavalcando la recinzione che aveva il cancello chiuso in quel momento e penetrandovi all’interno della casa attraverso la porta finestra del soggiorno, lasciata invece aperta a causa della calura estiva. Una volta entrati, i due minacciavano di morte l’attuale compagno convivente della donna, con la quale quest’ultimo aveva avuto nel frattempo anche un bambino, venendo poi respinti e cacciati di casa quando, sull’uscio della porta, il minorenne rompeva il vetro della porta-finestra del bagno, posto accanto all’ingresso, entrando nuovamente nel domicilio, per aggredire alle spalle il nuovo compagno della madre, venendo comunque nuovamente fermato dalla stessa e dalla sorella maggiorenne, residente appunto presso l’abitazione materna e presente in casa assieme ad altri tre fratelli minorenni, i quali si frapponevano tra l’aggressore e l’aggredito.

Durante tali concitati momenti, il minorenne alzava in alto il braccio destro, potendo così far vedere ai presenti che impugnava un coltello, che sino ad allora aveva celato subdolamente appoggiandolo con il dorso della lama dietro il proprio avambraccio, puntandolo quindi in direzione del compagno della madre, minacciando sempre di ucciderlo.

All’esito dell’interrogatorio di garanzia, è stata disposta l’immediata scarcerazione per l’uomo.

Il minore resta collocato nell’istituto Fornelli di Bari.

