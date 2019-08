Vlora, Emiliano “Se quella barca fosse arrivata oggi cosa sarebbe successo?”

Di:

Questa la riflessione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel giorno del 28esimo anniversario dello sbarco della nave Vlora a Bari:

“Se la nave Vlora fosse arrivata oggi, l’8 agosto 2019, invece che nel 1991, a due giorni dall’approvazione del Decreto Sicurezza bis, cosa sarebbe successo? Per motivi di sicurezza nazionale lo Stato italiano avrebbe lasciato 20mila migranti in mare.

I baresi non avrebbero potuto alleviare nemmeno con un piccolo gesto la sofferenza di quei bambini, di quelle donne e di quegli uomini assiepati sulla nave. Li avremmo lasciati lì, alla deriva, al loro destino. Avremmo tolto loro quell’unica speranza nella illusione di tutelare i nostri confini e i nostri interessi, senza sapere che così facendo avremmo tolto a noi stessi un’occasione di crescita.

Non credo esista un solo barese che non provi un senso di emozione e orgoglio per la catena di solidarietà messa in moto il giorno dello sbarco. 20mila albanesi, arrivati tutti insieme, furono accolti nel nostro porto dal popolo barese e dalle istituzioni. La gente scendeva dalle case con vestiti, coperte, cibo, per aiutarli in ogni modo possibile. Una pagina di umanità, civiltà, solidarietà racchiusa nelle parole del sindaco Enrico Dalfino: “Sono persone, persone disperate. Non possono essere rispedite indietro, noi siamo la loro unica speranza”.

La catena dell’accoglienza di quei giorni ha segnato gli avvenimenti successivi: quando abbiamo debellato il mercimonio delle traversate, ripristinato la legalità dei flussi e gli albanesi hanno potuto andare e tornare, qualcuno è rimasto, qualcuno è ripartito. E adesso a Tirana l’economia cresce insieme alla democrazia. E l’Albania è diventato un partner importante per la Puglia, che contribuisce anche alla nostra ricchezza, un partner legato al nostro popolo da fraterna amicizia e riconoscenza.

Di cosa potremmo essere fieri, oggi, come italiani, se arrivasse quella nave?

Io vi posso dire solo una cosa: esiste una energia umana straordinaria, che la gente del Sud conosce bene, che spesso risiede nei luoghi del dolore, della rabbia, del disprezzo, e quella è un’energia che può cambiare il mondo. È per questo che ci sentiamo così vicini a chi vive situazioni certamente peggiori delle nostre e siamo pronti nonostante tutto, come popolo, ad aprire i nostri porti e le nostre porte oggi come allora. È la Storia che ce lo insegna”.

Lo sbarco della Vlora verrà ricordato oggi, a partire dalle 19, nel Teatro Margherita di Bari con l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva “On board” (letteralmente “a bordo”) a cura di Phest, Festival internazionale di fotografia, che per parlare del mare punta gli obiettivi sui porti di tutto il mondo; la mostra è realizzata dal Comune di Bari con il sostegno di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Pugliapromozione.