Adalgisa La Torre “Voglio restituire a Ordona il valore che merita”

Ordona, 08 agosto 2020. Mamma, moglie, avvocato, “una persona che vuole restituire al suo paese il valore che merita”. Si presenta così Adalgisa La Torre, candidata a sindaco per le elezioni comunali che si terranno a settembre, sostenuta da una lista civica,”Insieme per Ordona”, novità nel panorama politico locale.

Già consigliere comunale con delega alla pubblica istruzione con l’Amministrazione che nel periodo 2005-2010 governò Ordona, l’avvocatessa ritorna all’impegno politico con una precisa intenzione: “Mettermi al servizio del paese in cui sono nata e in cui ho scelto di vivere e di lavorare”.

Adalgisa, dunque, vorrebbe continuare a vivere nel comune delle sue origini, ma migliorandolo. Come? “Bisognerebbe partire proprio dal senso di appartenenza alla comunità, ritrovare un senso civico che è andato smarrito, l’autorevolezza di chi ci rappresenta. Vorrei che gli ordonesi ritrovassero l’orgoglio di essere di Ordona. E vorrei che la politica sottraesse il nostro comune all’isolamento”.

Il sistema di trasporti, per esempio, non consentirebbe agli studenti di raggiungere Foggia o altri comuni. Un limite notevole. E, a questo proposito, l’idea di Adalgisa: “Io vorrei garantire possibilità più ampie di spostamenti con mezzi pubblici”.

Cos’altro andrebbe migliorato? “La manutenzione ordinaria degli spazi pubblici, l’efficientamento energetico, il servizio di raccolta rifiuti”. Importante, inoltre, per l’aspirante sindaco: “Che la gente venga ascoltata”. Il programma della neocandidata e della sua lista non sono ancora stati resi ufficiali, le idee tuttavia non mancano e sembrano già piuttosto chiare.