Bari. Aggredisce i poliziotti all’interno del Policlinico, arrestato

Bari, 08 agosto 2020. Ieri mattina i poliziotti in servizio presso l’Ufficio di Polizia del locale Policlinico hanno arrestato un uomo di 49 anni, barese, per tentata rapina, violenza, resistenza, minaccia e lesioni personali a pubblico ufficiale. Gli agenti, intervenuti su segnalazione di una persona molesta all’interno del padiglione di Ortopedia del locale nosocomio, hanno cercato di fermare l’uomo per identificarlo ma questi ha opposto una violenta resistenza, colpendo con calci e pugni i poliziotti e tentando, persino, di sottrarre loro l’arma di ordinanza. Fermato ed identificato, il 49enne è stato arrestato ed accompagnato in carcere a disposizione dell’A.G. procedente, mentre i poliziotti intervenuti sono stati poi medicati dai sanitari del locale Pronto Soccorso e giudicati entrambi guaribili in 15 giorni.