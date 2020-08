Gargano. Arrestato spacciatore: usava il garage per vendere cocaina

Foggia, 08 agosto 2020. Nell’area di Cagnano Varano, da tempo, i Carabinieri, per proteggere i giovani dagli spacciatori e contrastare il crescente preoccupante fenomeno dell’uso degli stupefacenti, pongono particolare attenzione alle persone, anche non del luogo, che frequentano il paese per acquistare droga di ogni tipo. La costanza dei delicati servizi svolti, in questi giorni, ha consentito di trarre in arresto nella flagranza del reato di detenzione e cessione di stupefacenti, un 42enne cagnanese con precedenti di polizia. L’attività info-investigativa, svolta mediante il monitoraggio dei luoghi e del comportamento del soggetto, accertava l’esistenza di una intensa attività di spaccio di cocaina, che l’interessato curava nel suo garage.

La perquisizione lampo operata dai Carabinieri in quel locale permetteva di sorprendere lo spacciatore in possesso di circa 20 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e circa 500 euro, frutto dell’illecita attività. Immediato il sequestro di quanto rinvenuto e l’arresto dello spacciatore, che veniva subito sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.