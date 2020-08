Foggia, benzinaio in banca per depositare ma viene rapinato

(ANSA) – FOGGIA, 08 AGO – Il titolare di un distributore di carburante che si trova in località “Tratturo Camporeale” alla periferia di Foggia e’ stato aggredito e rapinato dell’incasso della giornata, pari a settemila euro, mentre si recava a depositarlo in banca. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. A quanto si apprende la vittima era a bordo della sua autovettura ed era diretto in un istituto di credito cittadino dove avrebbe dovuto depositare la somma di denaro. (ANSA).