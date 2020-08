Foggia, investito ciclista da auto tra corso Roma e viale Ofanto

Ancora non si conoscono le condizioni del ciclista, un foggiano di 47 anni, investito questo pomeriggio intorno alle 14:30 da una Citroen C3 all’incrocio tra corso Roma e viale Ofanto a Foggia. L’automobilista, un foggiano di 35 anni, si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza presso il locale pronto soccorso dove, in condizioni serie, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari. Pare che la causa dell’incidente sia dovuta ad un mancato rispetto del semaforo rosso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Il ciclista transitava sulla pista ciclabile.