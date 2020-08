Foggia, manifesti anonimi contro i giudici: insorge l’Anm

(retegargano) «La Sottosezione di Foggia dell’Associazione Nazionale Magistrati ha avuto notizia dell’af­fissione di manifesti anonimi con­tenenti gravissime accuse nei confronti dei magistrati del Tri­bunale di Foggia, ed in particolare contro i giudici della sezione fal­limentare».

Lo riporta la sottose­zione ANM in una nota trasmessa alla stampa. “A fronte di accuse così gravi e generalizzate, anche se espresse in forma anonima, questa Sottosezione ritiene dove­roso tutelare la reputazione per­sonale e professionale dei magi­strati di questo Tribunale, che svolgono la loro attività con ab­negazione e spirito di sacrificio, sostenendo carichi di lavoro su­periori al limite di normale esi­gibilità ed operando spesso in con­dizioni ambientali obiettivamen­te difficili, esposti come in questo caso ad attacchi indiscriminati da parte di chi, anziché avvalersi dei mezzi ordinari previsti dal siste­ma giudiziario per l’impugnazione di singoli provvedimenti e l’ac­certamento di presunte responsa­bilità individuali, fa ricorso a me­todi e mezzi impropri idonei e di­retti a ledere l’immagine dell’in­tero Tribunale, nascondendosi dietro l’anonimato”, dice la nota.

Fonte: retegargano