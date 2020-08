Il colonnello Roberti dirigerà il reparto operativo del comando provinciale di Roma

(Il Resto del Carlino). Il colonnello Michele Roberti, comandante provinciale dei carabinieri, sta per lasciare Macerata per andare a dirigere il reparto operativo del comando provinciale di Roma. Un viaggio in questa terra, il suo, lungo tre anni, attraverso il terremoto e terribili fatti, dall’uccisione di Pamela al raid xenofobo di Luca Traini, fino alla pandemia che si è portata via l’appuntato Federico La Rotonda, padre, marito e carabiniere, amatissimo dalla famiglia e dai colleghi, morto per Covid a soli 59 anni. Roberti, 46 anni, di Monte Sant’Angelo (Foggia), ad appena 15 anni decide di iscriversi alla scuola militare di Napoli: lascia la casa e i banchi del liceo classico della sua terra per frequentare la scuola. Due lauree (giurisprudenza e scienze della sicurezza interna ed esterna), presta servizio a Torino, Nola (Napoli), Maddaloni (Caserta) Tuscania (Viterbo), Roma e Mestre, e affronta due missioni all’estero, in Kosovo, come comandante della polizia militare dell’area, e a Nassiriya, un anno dopo l’attentato. Fonte: il resto del Carlino