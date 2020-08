Brutto incidente questa mattina all’alba alle porte di Lesina, nel Foggiano, vicino al sottopasso che porta a Marina di Lesina. Intorno alle 5 del mattino una Land Rover con 4 persone a bordo si è ribaltata: gli occupanti sono tutti feriti, e il più grave è stato portato a San Giovanni Rotondo, mentre per gli altri sono stati eseguiti accertamenti all’ospedale di San Severo. Non si conoscono le cause dell’accaduto. Indagano Vigili del Fuoco e carabinieri.

