Juventus, esonero Maurizio Sarri: attesa nota società

Roma, 08 agosto 2020. Insistenti le voci di un esonero di Maurizio Sarri da allenatore della Juventus, dopo le valutazioni della società. Un’agenzia dell’ANSA, delle ore 14.21, rilancia con insistenza il divorzio tra tecnico e Juventus dopo un solo anno di contratto (3 sono quelli previsti, come da atto del giugno 2019).

Al di là dell’eliminazione dalla Uefa Champion’s League, arrivata quest’anno agli ottavi dopo la doppia sfida contro il Lione, a Sarri viene contestata una mancata sintonia con il gruppo e il mondo Juve tout court. Il tecnico toscano ha conquistato il nono scudetto consecutivo dei bianconeri, ma ha riportato anche sconfitte in Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

(fonte www.tuttojuve.com). Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Sarri: “Un ko che lascia il segno. Tra sabato e domenica saranno importanti ore di riflessione in casa Juventus: la proprietà bianconera è pronta ad un confronto molto approfondito con la dirigenza e con Maurizio Sarri per valutare la stagione. Il 2019/20 si chiude con il solo scudetto in bacheca: il bilancio non dipende di per sé dall’eliminazione per mano del Lione, ma è stato tutto l’andamento della stagione a far sì che la partita di venerdì sia stata determinante per capire se proseguire con Sarri o meno. L’allenatore bianconero è decisamente a rischio, quindi si cercherà di capire qual è la soluzione migliore per la Juventus.In caso di addio, l’unico nome concreto è quello di Simone Inzaghi, che già la scorsa estate era stato in ballottaggio con Sarri per la panchina. Se invece prevarrà la linea della continuità, l’obiettivo sarà aggiustare la squadra sia da un punto di vista tecnico-tattico che di rapporti con lo spogliatoio. Perché Sarri paga anche un rapporto non idilliaco con alcuni elementi trainanti del gruppo Juve. Il club si prepara così a una serie di valutazioni chiave, che potrebbero rivoluzionare quel progetto avviato appena un anno fa. Ma da definire nel minor tempo possibile: tra 15 giorni inizia la stagione successiva. E la Juventus, che sia con la conferma di Sarri o con un nuovo profilo, dovrà avere un allenatore”, ha scritto il giornalista di Sky Sport.