Manfredonia. “Categoria A, valenza turistica alta”: accolto ricorso balneari

“Vi osta irrimediabilmente, infatti, la sua difformità rispetto alla delibera giuntale che ha indicato la classificazione della costa in categoria A, sicchè il corretto iter procedimentale, a fronte della predetta delibera n. 57/2018, avrebbe imposto una nuova adozione della modifica auspicata da parte della Giunta, con la conseguente fase partecipativa e – a seguire- tutte le ulteriori fasi normativamente previste”.

Con sentenza del 18 giugno 2020, il TAR Puglia di Bari, Sezione Prima, ha accolto il ricorso del 2019, proposto da: Matteo De Cristofaro, Lido Aurora di Salice Patrizia & C Sas, Capolinea Beach di Granatiero Sebastiano Michele & C. S.a.s., Leonardo Cirillo, Green Leaves S.a.s. di Rinaldi P.& C., Antonio Surgo, Lido Nettuno di Patano S.r.l., Stefano Infante, Sporting Club Siponto, Miucci Francesco & C. S.n.c., Samaan di Tuppi Alfredo & C. S.a.s., Benito Dello Mastro, Beverly Hills S.n.c. di Nicastro Rocco & C, Pigest S.r.l., Camping Tellina Agriturismo di Carmone Siponta & C S.a.s., Pina Cassa, I.F.E. Immobiliare Future Espansioni S.r.l., Patrizia De Filippo, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Pio Foglia, contro il Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Siponta Totaro, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

– in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti della deliberazione n.1 del 15.05.2019 resa dal Commissario Straordinario, nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia, in virtù di decreto prefettizio – Area 2. prot. 0022609 del 29.4.2019, rubricata “ PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC). – L.R. n.17/2015 “ DISCIPLINA DELLA TUTELA E DELL’USO DELLA COSTA” ART.4 – COMMA 6 – APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA” nella parte in cui, all’art. 111, comma 3, delle NN.TT.AA., stabilisce “ Il territorio costiero di Manfredonia, con riferimento agli elementi di cui al precedente comma, rientra completamente nella categoria A, ossia valenza turistica alta”, pubblicata all’Albo Pretorio del sito Istituzionale dell’Ente intimato a far data dal 21.5.2019 e per quindici giorni consecutivi fino al 5.6.2019;

– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso a quello impugnato principaliter, anche se non ancora conosciuto, ivi compreso ed ove occorra:

– in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti della deliberazione di G.C. n. 249 del 22.10.2014;

– in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti della deliberazione di C.C. n. 52 del 22.12.2015;

– in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti della deliberazione di G.R. n. 2029 del 13.12.2016;

– in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti della nota prot. 39896 del 6.11.2018, resa dal Dirigente del 6° Settore del Comune di Manfredonia, allo stato incognita.

