Pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli Avvisi per 948 risorse utili a potenziare l’ARPAL.

Bari, 08 agosto 2020. La Regione informa che sulla Gazzetta Ufficiale Serie concorsi n. 61 del 07/08/2020 sono stati pubblicati gli estratti dei seguenti avvisi di selezione a tempo indeterminato utili al potenziamento e alla strutturazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL):

• N. 578 posti di istruttore del mercato del lavoro, cat. C1”;

• N. 26 posti di istruttore amministrativo, cat. C1;

• N. 20 posti di tecnico informatico, cat. C1”;

• N. 20 posti di tecnico informatico statistico, cat. C1”;

• N. 8 posti di istruttore contabile, cat. C1;

• N. 16 posti di specialista informatico statistico, cat. D1”;

• N. 14 posti di esperto service designer, cat. D1”;

• N. 14 posti di specialista in rapporto con i media, cat. D1;

• N. 178 posti di specialista in mercato e servizi per il lavoro, cat. D1;

• N. 16 posti di analista mercato del lavoro – esperto in valutazione delle performance ed in analisi e valutazione delle politiche pubbliche, cat. D1”;

• N. 16 posti di specialista informatico, cat. D1”;

• N. 2 posti di istruttore direttivo contabile, cat. D1”;

• N. 16 posti di specialista in comunicazione, cat. D1”;

• N. 16 posti di esperto in valutazione delle performance ed in analisi e valutazione delle politiche pubbliche, cat. D1”;

• N. 8 posti di istruttore direttivo amministrativo, cat. – d1”;

Pertanto, a partire da oggi, 8 agosto 2020, è disponibile il link per l’invio telematico della domanda di partecipazione nella sezione Concorsi presente nella Home page del Portale ARPAL Puglia sotto la voce “Concorsi G.U. n. 61 del 07/08/2020”.

Per qualsiasi informazione, si invita ad inoltrare richiesta scritta ESCLUSIVAMENTE alla mail: protocollo@arpal.regione.puglia.it.