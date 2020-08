Puglia, cardiologo positivo al Covid continua a visitare: denuncia in Procura

«Dall’indagine epidemiologica è emerso che ha visitato fino alla data del 20 luglio, nonostante manifestasse sintomi sospetti di Covid-19». Questa la conclusione a cui è giunto il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Lecce, nonché coordinatore della task force Covid del Salento, a proposito del cardiologo salentino 65enne positivo al Covid. Da questa constatazione discende, quindi, l’informativa alla Procura e all’Ordine dei medici di Lecce riguardante il caso.

Il punto riguarda lo sviluppo di un focolaio che ha visto contagiate più di 25 persone (nel Bollettino epidemiologico di ieri, in provincia di Lecce risultavano 3 casi Covid e uno è correlato al cardiologo). La cronaca di ieri, sul Covid, si è caratterizzata per la svolta sul caso del cardiologo i cui riflettori erano accessi da almeno due settimane e per la chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Di Venere a Carbonara per la sanificazione e l’esecuzione del tampone a personale sanitarie e degenti.

Fonte: il mattino