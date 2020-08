Troia, discarica di Giardinetto: ecco il progetto esecutivo del MISE

Troia, 08 Agosto 2020 – Importante traguardo raggiunto oggi per la città di Troia e per tutta la Provincia di Foggia: presentato questa mattina il progetto esecutivo MISE (Messa in Sicurezza d’Emergenza) dell’ex discarica I.A.O. in contrada Giardinetto a Troia, considerata una delle più grandi discariche di rifiuti tossici industriati in Italia.

“L’intervento sarà suddiviso in sette fasi e avrà la durata complessiva di circa due anni” – ha spiegato il progettista della MISE Sergio Vernocchi della ditta Arcadis, presente all’evento – ciò consentirà, alla fine delle operazioni di messa in sicurezza d’emergenza del sito, di rimuovere i rifiuti, sia fuori terra che interrati, che sono stati individuati dalle indagini ambientali svolte dall’ARPA, dai periti di attività giudiziarie e dalla stessa Arcadis.”. Il progettista Vernocchi ha sottolineato che tali operazioni vedranno l’utilizzo di alte tecnologie, tra queste sarà adoperato un particolare macchinario in grado di aspirare le polveri, evitando la dispersione nell’aria, che saranno di conseguenza trasferite in apposite big bag. Saranno inoltre rimossi anche tutti i manufatti contenenti amianto presenti nella struttura e nell’area in questione.

A giorni sarà pubblicato il bando per il processo di bonifica, così come ha preannunciato il Sindaco di Troia l’Avv. Leonardo Cavaliere durante la presentazione. “C’è un progetto esecutivo che ci consentirà, in maniera puntale, la bonifica del sito – ha dichiarato Cavaliere – sono sicuro che da domani parleremo del sito di Giardinetto in un’altra ottica”. Per quanto riguarda l’inizio delle operazioni di bonifica, Cavaliere ha rassicurato che i lavori cominceranno entro la fine dell’anno, replicando le critiche ricevute dall’opposizione per quanto riguarda i ritardi.

Presenti anche l’Assessore al Bilancio della Regione Puglia Avv. Raffaele Piemontese e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, regione che per il progetto di bonifica ha stanziato un finanziamento di oltre 29 milioni di euro. “Credo che sia una delle più importanti opere ambientali di questi ultimi anni – ha riferito Piemontese – un’area che è stata inquinata e che fino a questo momento nessuno era stato in grado di mettere insieme le risorse per sostenere il comune di Troia nella bonifica”.

Per Grazia Manna, candidata consigliere alla Regione Puglia per il M5S, i tempi previsti per la messa in sicurezza del sito di Giardinetto sono abbastanza lunghi. Manna, che da sette anni segue questa battaglia di Giardinetto, ci tiene a precisare che tale finanziamento è stato reso possibile anche grazie alla spinta dell’europarlamentare del M5S Rosa D’Amato”. Manna teme che, se non si procederà nei termini prefissati, tali 29 milioni di euro possano ritornare alla Regione.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola