Ufficiale. Juventus: esonerato Maurizio Sarri

Roma, 08 agosto 2020. La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha ufficializzato l’esonero di Sarri: “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano“.

Al di là dell’eliminazione dalla Uefa Champion’s League, arrivata quest’anno agli ottavi dopo la doppia sfida contro il Lione, a Sarri viene contestata una mancata sintonia con il gruppo (squadra, società) e il mondo Juve tout court. Il tecnico toscano ha conquistato il nono scudetto consecutivo dei bianconeri, ma ha riportato anche sconfitte in Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

(fonte www.tuttojuve.com). Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Sarri: “Il 2019/20 si chiude con il solo scudetto in bacheca: il bilancio non dipende di per sé dall’eliminazione per mano del Lione, ma è stato tutto l’andamento della stagione a far sì che la partita di venerdì sia stata determinante per capire se proseguire con Sarri o meno. Sarri paga anche un rapporto non idilliaco con alcuni elementi trainanti del gruppo Juve“.