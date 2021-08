STATOQUOTIDIANO.IT, 08 AGOSTO 2021. Dover cimentarsi senza preavviso con una delle sfide più difficili della vita, quella di provare a sconfiggere un’avversaria improvvisa ed aggressiva come la leucemia, e capire a fondo l’importanza vitale della donazione di sangue.

E’ quanto accaduto alla nostra lettrice Valleverdina Carrabs, mamma e moglie foggiana di 59 anni, che in una lettera aperta inviata alla nostra redazione ha voluto raccontare la sua storia per evidenziare pubblicamente la grande professionalità e l’umanità dei medici e del personale sanitario dell’Unità di Terapia Intensiva Ematologica di Casa Sollievo della Sofferenza diretta dal dott. Angelo Michele Carella (in foto con parte della sua equipe ndr), dove circa due mesi fa si è sottoposta al trapianto di midollo osseo.

“Tutto è cominciato una sera di metà dicembre”, scrive Valleverdina. “Mi sentivo molto stanca da diverse settimane e gli esami del sangue fatti in conseguenza di quella strana astenia avevano evidenziato un valore emoglobinico molto basso. Pensavo ad una anemia non preoccupante ma non era così: la sera dello scorso 19 dicembre, ormai senza forze e poco prima che la situazione precipitasse, grazie alla lucidità di mio marito che allertò prontamente un’ambulanza del 118, venni trasportata al Pronto Soccorso del Riuniti di Foggia dove fui sottoposta a nuovi esami clinici, i cui risultati dimostrarono che i valori del sangue erano sensibilmente peggiorati al punto da richiedere trasfusioni immediate ed un ricovero urgente presso l’ottimo Reparto di Ematologia di Foggia.

Una volta ricoverata in ospedale e dopo l’agoaspirato del midollo osseo, arrivò la terribile diagnosi: leucemia mieloide acuta. L’iniziale angoscia lasciò il terreno alla consapevolezza di quanto la sfida, certamente molto impegnativa, si potesse vincere affrontando con forza d’animo la chemioterapia e non cedendo mai allo sconforto che i suoi devastanti effetti collaterali avrebbero generato.

Così feci: vivevo i miei giorni isolata in una stanza sterile ma proiettata al futuro, perdevo chili e forze ma mai la tenacia e la speranza di uscire da quell’incubo. Sebbene durante i cicli di chemio non riuscissi più a stare in piedi sulle mie gambe e mangiassi davvero poco, mi alimentavo di preghiere, dell’incoraggiamento di familiari e amici (impossibilitati a farmi visita ma sempre presenti tramite videomessaggi e note vocali che scaldavano il cuore come una sorta di benzina d’amore) e della speranza in una buona notizia: quella che poi, finalmente, mi giunse dai medici del Servizio di Medicina Trasfusionale e di Laboratorio Analisi Cliniche di San Giovanni Rotondo con la conferma della possibilità di sottopormi al trapianto di midollo osseo, grazie alla compatibilità sanguigna di mio fratello Antonio ed alla sua piena disponibilità a donarmi le sue cellule staminali emopoietiche.

Non dimenticherò mai la gioia e la commozione che pervasero me e la mia famiglia. Così come non dimenticherò mai l’eccezionale professionalità e la profonda umanità del dott. Angelo Michele Carella, che ha coordinato in modo impeccabile l’iter che mi ha condotto al trapianto, e di tutta la sua equipe di medici.

I pazienti affetti da patologie gravi come quelle oncoematologiche si aggrappano all’ancora dell’empatia e della spinta emotiva di medici e personale sanitario per cui è fondamentale, nel processo di cura, che questi elementi di supporto sussistano.

La sincera empatia del dottor Angelo Michele Carella, la costante premura delle dottoresse Emanuela Merla e Fabrizia Colasante e la squisita umanità del dott. Matteo Steduto sono state le mie ancore di salvezza: a loro e a tutto lo staff di infermieri ed operatori sociosanitari va pubblicamente la mia imperitura gratitudine.

Gratitudine che estendo” conclude Valleverdina “a tutti i donatori di sangue abituali e ai tanti familiari ed amici che, per dare il loro contributo alle trasfusioni di piastrine di cui necessitavo subito dopo il trapianto, si sono prontamente recati al Centro Trasfusionale di San Giovanni Rotondo per donare il sangue e rimpinguare le scorte: per molti si è trattato della prima donazione e la loro commovente generosità ha messo in moto una macchina tesa a sensibilizzare centinaia di amici e conoscenti al valore della donazione di sangue.

Il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita umana in occasione di gravi traumi ed incidenti, in numerosi interventi chirurgici, nei trapianti di organi, nelle anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri casi: la sua donazione è un gesto nobilissimo ed essenziale per garantirne una continua disponibilità.

Per questo invito tutti coloro che possono a donare: è un gesto che dà la garanzia che, sempre e per chiunque, ci sarà il sangue giusto e disponibile ad essere trasfuso in caso di occorrenza.

Grazie di vero cuore, quindi, ai donatori che hanno avuto questo slancio di generosità finora, consentendo ai malati come me di sopravvivere, e a tutti coloro che, leggendo ed accogliendo questa mia esortazione, cominceranno a farlo adesso”.