Siponto,il 7 Agosto 2021-08-07. Gentilissima Redazione di StatoQuotidiano.it,

sto purtroppo assistendo ad un’autentica operazione di marketing che nulla ha a che vedere con la millenaria storia di uno dei piu’ nobili e straordinari Templi della Fede Cristiana e dell’Arte . Mi riferisco alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto e al simulacro in rete metallica costruito sulle vestigia romane e Paleocristiane .

Un’operazione, quella di mera pubblicita’ che tende giustificare un’opera pensata appunto per un vero e proprio marketing ai danni di vetuste pietre che hanno fatto la Storia e che faticosamente, egregi studiosi, Archeologi Storici e appassionati hanno, nel tempo, portato alla luce rendendo il nome di Siponto Antica prestigioso in tutti i libri di Storia dell’Arte: Ne cito alcuni tra i tanti: D’ALOE, LABADESSA, RAFFAELLO DI SABATO, la indimenticata MARINA MAZZEI, il PROF. SERRICCHIO, il Rev. MASTROBUONI.. e tanti altri che hanno dato la loro vita di studiosi per rendere grande il nome di Siponto….

Sembra che la Storia Antica dia fastidio, per sacrificarla ad una non-storia, trascurando anche la parte piu importante che è la splendida Chiesa Medievale: un cubo lapideo che vive di luce propria (e non artificiale) e che è stata il faro della Fede per tanti credenti e pellegrini, per secoli.

Avrete notato che da quando è stato istituito il Parco Archeologico non si parla altro che della “Basilica di Tresoldi”.

Si organizza di tutto: concerti e si fanno danzare ballerine e anche Premi alla luce artificiale , ma in ogni occasione mediatica NON COMPARE MAI la Vera Basilica, quella in pietre bianche: messa li’ da parte…

COLPEVOLMENTE DA PARTE.

Io a tutto questo non ci sto e, per non far dimenticare,anche perché quel luogo bellissimo io e altri volontari per almenno 15 anni lo abbiamo tenuto aperto SEMPRE, mattina e pomeriggio, 365giorni all’anno e soffriamo a vederlo ridotto ad un luna park di premi balletti e passerelle. E anche , e direi soprattutto, poco fruibile a tutti: turisti, fedeli, semplici visitatori, in barba ai trionfalismi del primo momento, andati tutti disattesi.

So che tutto ciò che dico mi comporterà le feroci critiche di molti….ma ho sempre ritenuto di dire sempre ciò che penso, insomma la mia verità nella perfetta libertà.. E sono disposto a confrontarmi con chiunque , anche pubblicamente esibendo, foto, filmati ecc.

Vi invierò una serie di miei contributi: scritti durante quel periodo di volontariato concepiti per la diffusione della (ri)conoscenza della storia e dell’arte di questi meravigliosi ed eterni luoghi.

Se lo vorrete potrete pubblicarli: altrimenti grazie lo stesso..